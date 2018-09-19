高球球頭廠復盛應用上市案過關 最快12月中旬IPO掛牌

復盛應用 (6670-TW) 上市申請案，昨日由證交所審核通過，若一切順利，將安排在 12 月中旬上市掛牌，將成首家上市掛牌交易的高爾夫球頭廠，復盛應用上市案由富邦證券主辦承銷。

法人估，復盛應用今年將再賺回逾一個股本，復盛應用也將成為掛牌的高爾夫球頭廠中，唯一的上市公司。

復盛 2007 年引進私募基金下市並分拆、組織重整，通過證交所上市審查後，將成集團第 1 家重啟 IPO 的公司，復盛應用領軍重啟 IPO 後，公司董事長李亮箴強調，未來包括復盛應用下市分拆兩家獨立公司，包含生產半導體導線架及空氣壓縮設備的「復盛精密」、「復盛」，也將分別上市掛牌，重返資本市場。

復盛應用今年第 2 季純益 6.19 億元，年增 1.09 倍，每股純益 5.23 元，上半年稅後純益 9.87 億元，年增率 69.07%，每股純益 8.33 元，今年可望連續第 4 年賺超過一個股本。

復盛應用今年以來毛利率維持 22%，第 2 季業外亮眼，有高達 1.9 億元匯兌利益，扣除第 1 季匯損，今年上半年仍有 6000 萬元匯兌收益，整體獲利由於去年第 2 季比較基期低，因此單季獲利成長 1.09 倍。下半年營運走勢以過往來看，將低於上半年，但迄今人民幣及新台幣匯率走貶，有助整體獲利，今年可望連續 4 年賺一個股本。

復盛應用第 3 季進入產業淡季，8 月營收 11.22 億元，月增 1.14%，年減 2.13%，累計 1-8 月營收 100.47 億元，年增 18.85%。復盛應用在原有美國航太金屬零組件廠外，日前再以 2.26 億元入股南台灣嘉盛華科技近 7 成股權，除結合公司既有在美國航太零組件廠資源，擴大嘉盛華營運規模，也將有助公司在非高爾夫產品的營收成長。

復盛應用去 (2017) 年全年營收 141.23 億元，年增 4.4%，去年稅後純益 13.84 億元，每股純益 11.68 元。