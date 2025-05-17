羨慕去年每人平均分紅5萬4？勞退自提最高6%可免稅 優缺點一次看

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-17 10:50

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又到了報稅季，您知道新制勞退除雇主幫員工提撥的 6%，也可自提最高 6%，且免稅嗎？去年新制勞退基金的操盤績效創新高，勞工平均每位勞工分紅 5.4 萬元，但今年第一季除 1 月收益率為正，已連兩個月虧損，看著台股大盤重新站回 21000，本來沒有自提的勞工，是否該申請自提，優缺點又是什麼？以下並針對勞退自提辦理和請領條件說明。

勞動基金運用局 5/1 公布，今年前 3 月新制勞退基金收益數則為 - 348 億 1,757 萬元，收益率 - 0.74%，若以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶 1292 萬戶來估算，換算目前平均每位勞工帳上虧損 2695 元。

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觀察今年勞退投資績效，自今年 1 月收益率為正，隨著台股加權指數下滑，2 月及 3 月收益率也接連出現虧損。但去年勞動基金操作績效並不差，平均每位勞工分紅上看 5.4 萬元。

113 年新制勞退基金收益數為 6989.7 億元，收益率 16.16%，若以參與收益分配的新制勞退有效帳戶 1292 萬戶來估算，平均每位勞工分紅上看 5.4 萬元，其中有 467 萬戶、36.2% 能拿到超過 5 萬元。

勞保局說，2024 年度已完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工朋友可透過勞保局提供的多元管道查詢，逾半數勞工去年分配金額超過 2 萬元，約 749 萬戶、占 58%。

勞保局說明，由於個別勞工退休金繳納的時間及金額均不同，因此每位勞工朋友實際分配到的收益金額也有所差異，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

勞退新制分兩種，一是雇主幫員工提繳 6%，另一種是員工依個人意願提繳最高上限 6%，兩者都是屬於個人專戶，等到 60 歲退休後，專戶裡的錢即可全部請領。

民眾看到勞動基金投資績效時，心中會有許多疑問，這樣的勞動基金操盤績效，值得每月自提 6% 嗎？根據勞動部勞工退休金試算，若每月自提 6%，效益會比僅由雇主提撥 6% 好，但若勞工原本就有在投資，就要自行評估這筆資金自行運用效益會不會更佳。

1. 優點：

(1) 節稅效果：自願提繳金額不計入提繳年度薪資所得課稅。

(2) 強迫儲蓄：增加勞工退休金個人專戶累積金額，強化退休生活保障。

(3) 勞動基金代操：如果您是完全不會投資理財或完全無理財習慣者，勞動基金代操的績效比放在銀行定存來的好。

(4) 保證收益機制：提繳勞退金的累積運用收益，享有不低於銀行 2 年定存利率計算之累積收益保障。

2. 缺點：

(1) 資金缺乏彈性：每月薪資如果自願提撥 1-6% 到勞退專戶後，當下可運用的資金相對減少。

(2) 無法自行選擇標的：交給勞動基金代操可能無法符合各年齡層資產配置所需，特別是對年輕族群可能太過保守。

(3) 不能隨時提領：必須年滿 60 歲才能提領。

(4) 績效普通：績效較為普通，無法滿足勞工享樂退的需求。

另外，投保於職業工會之自營作業者可以個人名義自願提撥 ｢ 6% 勞工退休金 ｣，只要填具自願提繳申請書及自動轉帳扣繳退休金約定書，並附上身份證正反面影本，申請書加蓋本人印章，以掛號郵寄回或親送勞工保險局即可。