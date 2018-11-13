復盛應用前3季EPS 12.13元 將連4年賺回一個股本

復盛應用 (6670-TW) 已通過交易所上市審查的高爾夫球頭及航太零組件廠，今 (13) 日公布最新財報顯示，公司前 3 季稅後純益達 14.97 億元，已超越去年全年獲利 13.84 億元，前 3 季每股純益為 12.13 元，確定今年為連續 4 年賺回一個股本。

復盛應用進入第 4 季市場旺季，法人估單季營收將超越第 3 季水準，估可達 40 億元以上，全年營收將達 156 億元。

復盛應用前 3 季營收為 115.29 億元，毛利率 23.98%，稅後純益為 14.97 億元，每股純益為 12.13 元，今年確定成為連續第 4 年賺回一個股本。

復盛 2007 年引進私募基金下市並分拆、組織重整，通過證交所上市審查後，將成集團第 1 家重啟 IPO 的公司，復盛應用領軍重啟 IPO 後，公司董事長李亮箴強調，未來包括復盛應用下市分拆 2 家獨立公司，包含生產半導體導線架及空氣壓縮設備的「復盛精密」、「復盛」，也將分別上市掛牌，重返資本市場。

復盛應用上市案由富邦證券主辦承銷，預計將在 12 月中旬掛牌交易。11 月 20 日召開上市前業績發表會。

高爾夫球頭產業在第 4 季進入市場需求旺季，復盛應用 10 月 12.88 億元，月增 1.3%，年增 0.83%，累計 1-10 月營收為 126.07 億元，年增 15.83%。