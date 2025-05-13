微軟傳重寫與OpenAI合作協議助其IPO 如何影響股價？
鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-13 09:23
根據《金融時報》（FT) 報導，微軟 (MSFT-US) 正與人工智慧新創 OpenAI 商討重寫合作協議，為 OpenAI 未來啟動首次公開募股（IPO）鋪路。此消息曝光後，微軟股價於週一（12 日）上漲 2.4%，收在每股 449.26 美元，市場反應熱烈。
報導指出，此次修訂內容涵蓋 IPO 條款，也包括雙方於 2019 年首次合作時所簽署的獨家協議。當年微軟對 OpenAI 投資數十億美元，並成為其主要雲端服務供應商。如今，合作條件也隨 OpenAI 成熟與獲利模式改變而調整。
截至目前，無論微軟或 OpenAI 都未正式對外證實協議修訂。據《巴隆周刊》報導，OpenAI 未回應查證請求，微軟發言人則婉拒評論，市場仍在觀望雙方下一步的聲明與動作。
微軟至今對 OpenAI 的投資已超過 130 億美元，但其實際持有多少營利部門的股權仍不明朗。
有消息指出，微軟可能願意放棄部分股權，以換取在 2030 年後開發的新一代 AI 技術的優先合作權。
早先，OpenAI 宣布放棄將整體業務納入營利性控股公司旗下的計畫，顯示其組織未來走向可能更具彈性與社會責任導向。
根據《The Information》報導，OpenAI 已告知投資者，在推進內部重組過程中，將會與最大支持者微軟分享部分營收，進一步加強彼此的戰略合作。
微軟在今年初也透露，已不再是 OpenAI 唯一的雲端服務供應商。但同時 OpenAI 仍對 Azure 平台做出「新的大型承諾」，顯示合作基礎仍穩固，雙方關係未出現實質裂痕。
除了 OpenAI 消息利多之外，微軟股價上漲也受到中美貿易政策轉變帶動。美國宣布，將部分中國進口商品的額外關稅從 145% 暫時調降至 30%，為市場注入樂觀氣氛。
週一美股強勁反彈，標普 500 指數上漲 3.26%，那斯達克綜合指數更勁揚 4.35%。科技類股全面走高，顯示投資人對 AI 與新科技成長潛力仍具高度信心。
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