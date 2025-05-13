微軟傳重寫與OpenAI合作協議助其IPO 如何影響股價？

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-13 09:23

‌



根據《金融時報》（FT) 報導，微軟 (MSFT-US) 正與人工智慧新創 OpenAI 商討重寫合作協議，為 OpenAI 未來啟動首次公開募股（IPO）鋪路。此消息曝光後，微軟股價於週一（12 日）上漲 2.4%，收在每股 449.26 美元，市場反應熱烈。

報導指出，此次修訂內容涵蓋 IPO 條款，也包括雙方於 2019 年首次合作時所簽署的獨家協議。當年微軟對 OpenAI 投資數十億美元，並成為其主要雲端服務供應商。如今，合作條件也隨 OpenAI 成熟與獲利模式改變而調整。

‌



截至目前，無論微軟或 OpenAI 都未正式對外證實協議修訂。據《巴隆周刊》報導，OpenAI 未回應查證請求，微軟發言人則婉拒評論，市場仍在觀望雙方下一步的聲明與動作。

微軟至今對 OpenAI 的投資已超過 130 億美元，但其實際持有多少營利部門的股權仍不明朗。

有消息指出，微軟可能願意放棄部分股權，以換取在 2030 年後開發的新一代 AI 技術的優先合作權。

早先，OpenAI 宣布放棄將整體業務納入營利性控股公司旗下的計畫，顯示其組織未來走向可能更具彈性與社會責任導向。

OpenAI 宣布放棄將整體業務納入營利性控股公司旗下的計畫。(圖: REUTERS/TPG)

根據《The Information》報導，OpenAI 已告知投資者，在推進內部重組過程中，將會與最大支持者微軟分享部分營收，進一步加強彼此的戰略合作。

微軟在今年初也透露，已不再是 OpenAI 唯一的雲端服務供應商。但同時 OpenAI 仍對 Azure 平台做出「新的大型承諾」，顯示合作基礎仍穩固，雙方關係未出現實質裂痕。

除了 OpenAI 消息利多之外，微軟股價上漲也受到中美貿易政策轉變帶動。美國宣布，將部分中國進口商品的額外關稅從 145% 暫時調降至 30%，為市場注入樂觀氣氛。