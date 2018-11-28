川普與習近平會面在即 人民幣等新興市場枕戈待旦

【彭博】-- 本周唐納德 · 川普和習近平將在 G20 峰會間隙會晤，新興市場投資者為最好和最糟的結果都做了準備，儘管他們預計兩國首腦的會談無法解決美中貿易爭端。

兩位領導人之間無論是缺乏進展還是針鋒相對，都可能引發金融市場拋售潮。但是觸發市場反彈的門檻很低，任何有關中美關係緩和的跡象都將刺激資產上漲。

「美國和中國之間任何有關兩國將遏制關稅戰升級的跡象都將成為年底前市場情緒的重要強心劑，」 富達國際的資產管理經理 Paul Greer 表示。 「我們可能會看到美元疲軟，新興市場貨幣升值，新興市場信貸息差收緊以及本地債券的風險溢價降低。」

人民幣將會是風暴中心，無論會談結果如何，都會在人民幣市場直接激起反應，期權價格顯示交易員預期人民幣會有大波動。

離岸人民幣相對較高的隱含波動率與低德爾塔值的風險逆轉率表明，人民幣將出現顯著波動。

「如果會談缺乏進展，人民幣可能會跌破 7，因為中國將進一步放鬆政策以支持經濟， 」新加坡銀行首席投資官 Rajeev De Mello 表示。荷蘭國際集團的新興市場策略師 Trieu Pham 也認為人民幣在這種情境下將跌破 7。

"在中國以外市場，糟糕的談判結果意味著更高的波動性，對韓元影響超過其他多數貨幣，" 澳新銀行經濟學家 Sanjay Mathur 表示。韓元兌美元在過去六個月裡下跌逾 4% 。

"一般情況下，積極會談結果帶來的風險情緒改善將有助於提振新興市場貨幣，" 駿利資產管理集團的基金經理 Chris Diaz 表示。。如果有一絲關於將達成交易的暗示，Stone Harbor Investment Partners LP 的資金經理 Jim Craige 建議做多南非蘭特，阿根廷披索和俄羅斯盧布

債券

Stone Harbor 的 Craige 表示，這項看起來「不太可能達成的交易」如果成真，新興市場債券將受益，這將溫和提振對全球經濟成長的預期，國債的殖利率利差將從目前近 400 個基點的水平回落到 300 點左右。他說，更積極的會議結果將減少任何相關的尾部風險，息差將在約 340 個基點的水平。這種情況下，Craige 傾向於看多阿根廷債券和撒哈拉以南的非洲高收益債券。

Greer 表示，中國的信貸市場將對會議結果「特別敏感」，因為普遍共識是如果美國對 2500 億美元的中國進口產品徵收關稅，對中國 GDP 成長率的打擊將是 0.5-0.7 個百分點。

股票

摩根士丹利亞洲和新興市場首席策略師 Jonathan Garner 等表示，美中緊張關係的任何緩和跡象將推動 MSCI 中國指數上探 90 這一牛市水平，比當前高出 20%。如果會談結果令人失望， 摩根士丹利可能會延遲上調亞洲技術硬體股和汽車股評級，因為這些行業最依賴全球供應鏈。他表示，摩根士丹利目前在科技硬體股方面的評級為「中性」，在汽車股上為「低配」 。

「如果中國和美國之間的關係惡化，東南亞股市將受益，因為企業可能會將製造業轉移到越南或印度尼西亞，」Ample Capital Ltd. 駐香港資產管理總監 Alex Wong 表示，他說，製造業股票將是受影響最大的板塊，儘管「我不認為投資者已經為會議期間發生的重大事件做好了充分的準備」。

「如果美中休戰，蘋果公司及相關供應鏈都將受益，因為幾家供應商在中國大陸，香港和台灣」大華繼顯（香港）有限公司執行董事 Steven Leung 表示。

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