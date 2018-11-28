泣不成聲 這個基金清盤道歉影音傳瘋了

經典期權教材作者、30 年期權老兵 James Cordier 上周因裸空天然氣爆倉、虧掉了 290 位投資者總計約 1.5 億美元（據彭博估計）的資金，坊間一片譁然。

交易市場上，爆倉天天有，恆星少流星多是正常業態。晚節不保、多年道行一朝喪的事情也不是第一次發生了，真正讓 Cordier 一「爆」成名的，是他 10 分 20 秒長的致投資者的道歉影音。

影音中，James Cordier 神情萎靡、數度哽咽，他回憶了自己視客戶為最親密的家人、一直致力於為家人資產掌舵的基金經理生涯，痛苦地提到最近天然氣和原油市場出現的巨震等，多次帶着哭腔對鏡頭說抱歉，如：

真的非常非常抱歉，我沒有辦法保護你們的資產安全度過這次的市場大波動。

Cordier 感謝這 290 位客戶選擇信任自己來打理他們的資產。

Cordier 稱，以替家人打理投資的心態對待客戶的資金。並提到了幾位具體的、多年老交情的客戶。

Cordier 提到最近《華爾街日報》報導的，過去幾周天然氣市場有多麼血腥。

Cordier 稱天然氣市場的巨震給很多基金和基金經理帶來了巨大的損失。

此處 Cordier 聲音開始哽咽，稱這次他沒能正確替客戶掌舵、平安渡過的天然氣的大浪，擊沉了他的基金。

盈虧同源：交易老鳥的宿命

交易員都知道「盈虧同源」這個魔咒。

Cordier 的人間慘劇雖然令人唏噓，但依然在「盈虧同源 " 的俗套中。無對沖滿倉隔夜一把梭風格的單邊交易意味著：爆倉可能會遲到，但永遠不會缺席。

Cordier 擅長賣出單邊期權、放大槓桿賺取權利金。套路大致為：

花 1 萬美元的保證金對標 10 萬美元的期權，10 倍的槓桿將 700 美元權利金（潛在期權利潤）對應的 0.7% 殖利率（3 個月）放大到 7%，一年滾 4 次，就是 28% 的年化收益。

這個策略最大的風險就是風報比並不平衡，一旦市場反向極端變動（打爆 Cordier 裸空倉位的正是幾根洶湧迅疾的大陽線），不僅槓桿倉位會瞬間被打爆，所有本金虧完，還會倒欠經紀商保證金（margin）。

而 Cordier 跌落神壇的這一爆，具體細節正是如此。

公布爆倉的前一天，美國天然氣價格一度大漲 22%，Cordier 的帳戶終於無力支撐：本金不僅全部損失完用於支付交易對手方，還欠經紀商——國際資產控股公司 (INTLFC Stone) 追加的保證金。

三十年功力一朝喪還不夠

Cordier 的麻煩才剛拉開序幕。

不管他要如何為自己的自負（在北美天氣越來越冷、以至於市場普遍擔憂天然氣供氣不足的基本面前提下上槓桿裸空天然氣？）辯解，這次爆倉的後續還在發酵。

虧掉 1.5 億美元可不是發影音道歉、清盤基金、關閉個人網站就能解決的，坊間已經有律所開始聯絡他的客戶準備打集訴訟官司（通常被訴方為大企業，一旦被判敗訴，被告將支付原告團巨額賠償金，而律所也將坐收豐厚律師費）。

Cordier 在親手葬送了自己的職業生涯後，還將有一堆法庭傳票要面對。