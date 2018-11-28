

◆盤勢分析

1. 因總統川普釋放有意再提高中國進口品的貨物關稅，早盤 APPLE 重挫導致美股開低震盪，但隨市場氣氛轉趨平淡，終場美股四大指數小幅收高，漲幅介於 + 0.01%~+0.44%。科技股漲跌互見，AMD 上漲 4.83%、Intel、美光與 NVIDIA 小幅上漲，台積電 ADR、高通、谷歌、特斯拉、FB 則小幅下跌。

2. 因台股前一交易日大幅上漲，加上早盤美股電子盤走弱，周二台股早盤開低走低，盤中最低跌破 9700 點大關，但隨即回穩跌幅逐漸收斂，尾盤在亞股的帶動順利由黑翻紅。收盤加權指數上漲 13 點，漲幅 0.14%，收在 9,778.62 點。

3.OTC 市場逆市開高，並在權值股 6488 環球晶、3105 穩懋、8436 大江、6147 頎邦持續轉強領攻下，指數一路震盪走高，收在 123.21 點，上漲 2.13%，拉出近期第二根紅 K 棒，指數即將挑戰季線。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股收小紅 K 線，短線區間震盪格局未變。

(2) 量能：成交量微增 997.20 億元，後續上攻宜盡速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上、MACD 柱狀體轉為上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 45.48 億元；外資 - 42.75 億元、投信 - 2.97 億元、自營 + 0.24 億元。

5. 電子類股

(1) 矽晶圓、PA：市場預期明年 12 吋矽晶圓合約價格漲幅約 6~9%，且 8 吋的合約價格也將維持高檔水準，6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶、3532 台勝科股價在周二緩步上攻。PA 族群利空效應淡化，3105 穩懋股價出量長紅挑戰季線，2455 全新、8086 宏捷科股價底部轉強。

(2) 被動元件：外資傳出被動元件跌價情況比預期佳，加上減產與有效去化庫存，2327 國巨股價盤中量出轉強；帶動 2492 華新科、2478 大毅、3026 禾伸堂股價上漲。

(3)MOSFET：MOSFET 明年 H1 仍供不應求，報價可望續漲，估明年產業營運成長動能充足，5299 杰力早盤衝漲上 107 元漲停價，同族群的 6435 大中大漲 6%，8261 富鼎、3317 尼克森上漲超過 5%。

6. 非電子類股

勝選概念：高雄新市長拚經濟，光觀飯店、營建、資產業拉出慶祝行情，2705 六福、2719 燦星旅、2702 華園、5905 南仁湖、9906 欣巴巴股價走勢強。

7. 重點訊息：

(1)10 月營業氣候測驗點 製造、服務業連 3 跌: 台經院昨（26）日公布 10 月三大產業營業氣候測驗點調查結果，製造業連 3 個月下滑到 88.35 點，創 2012 年 7 月以來的 76 個月新低，且累計 3 個月共滑落 13.11 點，幅度直追金融海嘯 2008 年的 10～12 月，顯示業者看法悲觀；服務業同樣連 3 跌至 90.80 點、創 11 個月新低；僅營建業轉為上揚至 97.19 點。此外，世界貿易組織 (WTO) 指出，今年第 4 季（10 至 12 月）世界貿易展望指數為 98.6，不僅不如第 3 季的 100.3、跌至景氣榮枯線 100 以下，更創下 2016 年 10 月以來新低，顯示全球未來幾個月的貿易成長恐將放緩。

(2) 國巨利空出盡？ 外資喊買: 亞系外資券商對 2327 國巨雪中送炭，認為台廠擅長的 0402 0104 規格的價格下滑幅度低於預期，加上國巨第四季削減稼動率 10～15％，通路商的庫存持續下滑，預期國巨今年 EPS 上看 85 元；目前法人針對國巨、華新科明年度的 EPS 估值仍分歧，但可以確定的是，MLCC 雙雄的獲利差距將縮小。

