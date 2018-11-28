台股盤前─多頭攻堅企圖心仍不減 萬點前震盪找活路

台北股市昨日在尾盤急拉翻紅之下，集中市場加權股價指數收漲 13.26 點，收盤指數報 9778.62 點，成交值為 997.2 億元；針對今 (28) 日台股的走勢，證券分析師黃漢成指出，由於上檔的賣壓一重又一重，大盤仍將維持區間震盪的走勢。

就市場交易面觀察，台股前十大高價股，包括大立光、精華、信驊、祥碩、大江、精測、譜瑞、矽力、牧德昨日全收紅，市場人士解讀為多頭火苗的仍然沒有熄滅。

至於今天早晨的美國股市收盤的狀況，道瓊指數上漲 108.49 點，或 0.44%，收 24748.73 點。S&P 500 指數上漲 8.75 點，或 0.33%，收 2682.20 點。那斯達克指數上漲 0.85 點，或 0.01%，收 7082.70 點。費城半導體指數上漲 2.36 點，或 0.20%，收 1204.08 點。

在美股的指標科技股上，Netflix (NFLX-US) 上漲 1.99%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.63%。臉書 (FB-US) 下跌 1.01 %；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.35%。蘋果 (AAPL-US) 收跌 0.22%

證券分析師黃漢成說，昨日早盤大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 股價拉回，無力凝聚市場信心回籠，成交值為 997.2 億元，短期內台股恐陷震盪整理格局。

而證券分析師張陳浩表示，台股連成交值在 1000 億元以內，整體而言，台股指數本周恐將在 9945 點到 9650 點之間震盪。美國總統川普在 G20 高峰會前夕的強硬態度，恐使對立的美中貿易問題更加棘手，同時針對中國生產出口到美國的蘋果 iPhone 手機，川普也暗示將加徵 10% 的關稅，造成台蘋果供應鏈承受賣壓。

而今天有 PCB 個股金像電 (2368-TW) 將召開法人說明會。