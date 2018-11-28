【大慶證券】盤前分析－櫃買走勢強勁  留意中小型績優股



◆盤勢分析

白宮經濟顧問表示，川普將與習近平於週六晚宴會談，且川普對兩國達成貿易協定抱持開放態度，有機會扭轉與中國的貿易局面，在美中貿易紛擾重露一線曙光下，激勵美四大指數昨日全數小漲。川普雖持續揚言加徵關稅，但預期為一貫的談判手法，讓中國承受較大壓力，藉此提高談判籌碼，無論如何，川習會舉行前訊息雜亂，持續互相角力，在不確定性極高下，多方恐較難有明顯的突破，需持續留意。

受川普砲火影響，包括考慮對從中國進口的 iPhone 與筆電徵收 10% 關稅，且明年提高關稅至 25% 一事極有可能發生等，使台股早盤開低，所幸內資信心回籠，指數盤中由黑翻紅，終場上漲 13 點收在 9778 點，成交金 1019 億。集中市場昨日價量齊揚，且 KD 重新交叉向上，有助支撐後續走勢，惟外資操作反覆，昨日期貨淨多單大減 7302 口，顯示信心不足，加上美中不確定性仍高，恐持續對指數造成壓力，預期短線維持區間整理格局。反觀櫃買市場在內資信心回籠下率先表態，雖短線面臨季線壓力，不過只要 10 日線不被有效跌破，短多格局不變，若能配合量能提升至 300 億之上，後續仍有機會再啟攻勢突破季線。

昨日盤面人氣族群多數表態，看好矽晶圓明年報價續漲，指標股環球晶攻上漲停，帶動中美晶、台勝科等上漲 3% 之上，其他人氣漲價概念股，如被動元件的國巨、華新科，MOSFET 的尼克森、杰力等也紛紛上漲表態。美國 LED 廠受中國進口加徵關稅影響，調高照明成品價格，扭轉先前只跌不漲的情況，激勵晶電、佰鴻、榮創等全數走揚，另外明年展望正向的族群也持續表態，如電動車的貿聯 - KY、和大、健和興與 5G 相關的智邦、聯鈞、璟德、聯亞等。綜合以上來看，雖國際局勢詭譎多變，但盤面具基本面、擁利基的類股仍受市場資金青睞，即便漲多會有拉回壓力，只要重要支撐不被跌破，後續仍有機會重新加入輪動，考量下週開始公布 11 月營收，可開始留意進入旺季、營運表現佳的類股，在營收公布前搶先卡位，相關族群可留意紡織、電動車、3D 感測、5G 相關等，可以中小型股為優先，在局勢仍趨動盪下，嚴守停損停利靈活操作。

