一張圖解釋GM為何大裁員、關閉5座工廠

通用汽車 (GM-US) 宣布一項高達 14000 人的裁員計畫，並將關閉 5 座工廠，而這張圖表或許最能凸顯這劇烈舉動背後的原因。

這張圖反映出，過去 15 年來消費者對小轎車的興趣驚人地陡降。

對產業來說，5 年前小轎車銷售量占整體車輛銷售量的一半，但隨著消費者轉向選擇皮卡和運動休旅車，該比例已下降至 1/3。

GM 執行長 Mary Barra 週一向分析師表示，「基於消費者喜好轉向跨界車、運動休旅車和卡車，市場狀況會讓 5 座北美組裝廠和推進器工廠到 2019 年底前都未分配產品。」

如今，值得注意的是，GM 本來可以選擇轉換這些工廠，例如福特 (F-US) 投資 8.5 億美元，將位於密西根州 Wayne、雇員 3000 人的小轎車工廠轉為生產 Ranger 和 Bronco 卡車的工廠，然而 GM 卻決定耗費高達價值 38 億美元去關閉工廠，聲稱此舉可以讓每年現金流提高 60 億美元。

不是每家車廠銷售狀況都像 GM 一樣淒慘。今年 10 月進口車輛銷售總量中，小轎車的占比為 38%，這要歸功豐田 (TM-US) 和本田 (HMC-US) 這一類車廠，但即使是這些外來車廠，該占比也較四年前 (占 2/3) 下降。

顯而易見的是，幾乎沒有證據顯示車輛需求下滑。根據美國經濟諮商會 (Conference Board) 週二公布的消費者信心數據，11 月願意在未來半年內購車的消費者比例為 13.8%，雖然較 10 月比例下降一些，但仍是 13 個月來第二高數值。

這點或許不令人意外，因為 46.6% 的消費者認為勞動市場擁有「大量豐富的」就業機會，根據該諮商會數據，這是自 2000 年 1 月以來最高比例。