通用汽車從「美國製造」轉向「中國製造」 川普震怒欲砍補貼

通用汽車因應成本與汽車銷售疲軟的影響，將關閉 7 座工廠，裁撤 1.4 萬名員工，轉向中國生產並大舉投資電動車領域，對此美國總統川普週二 (27 日) 推文表示，考慮將削減通用汽車獲得的所有補貼，包括電動車的稅收優惠。

週二川普要脅消息傳來，通用汽車 (GM-US) 股價一度大跌超過 3%，以每股 36.69 美元作收，迎來本月來最糟糕的一天。

通用汽車股價走勢圖。

美國總統川普自上任後承諾重振美國製造業，因此對關閉設施或轉移海外業務的通用汽車不斷施加壓力。

川普在推文上寫道：「非常遺憾通用汽車公司及其首席執行長 Mary Barra 關閉俄亥俄州、密西根州和馬里蘭州的工廠。但沒有關閉墨西哥和中國的任何工廠。美國拯救了通用汽車，這卻是我們得到的『感謝！』我們現在正在考慮削減該公司所有的補貼，包括電動汽車補貼...」

白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示：「令人非常失望的是，通用汽車似乎寧願在中國生產，而不是在美國建造電動汽車。」

目前尚不清楚究竟有多少補貼用在通用汽車的業務上，或者川普擁有多大的權力來取消稅收優惠。

而白宮新聞秘書 Huckabee Sanders 表示，取消補貼的具體時間表未明，並強調川普正在研究這個問題。

週二通用汽車發出聲明，稱該公司致力於在美國保持強大的製造業務，並指出許多受工廠關閉影響的美國工人將有機會轉向其他通用汽車的工廠任職。

通用汽車表示：「我們讚賞美國政府為了提高美國製造業的整體競爭力所採取的行動。」但並未直接解除川普撤銷補貼的威脅。