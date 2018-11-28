美股盤中─川普關稅談話後 道瓊下跌逾220點 蘋果進一步走低

因川普總統的談話增添了中美達成貿易協定的疑慮，美國股市週二中場下跌，道瓊一度下跌逾 220 點。

台北時間 00:46

道瓊工業平均指數下跌 71.76 點或 0.29% 至 24568.48。

Nasdaq 指數下跌 10.80 點或 0.15% 至 7071.06。

S&P 500 指數下跌 3.90 點或 0.14% 至 2669.55。

川普於接受華爾街日報訪問時說，美國非常不可能會延後將 2000 億美元的中國商品關稅調高至 25%。川普並表示，將對自中國進口的筆電與 iPhone 課徵 10% 關稅。

本週稍後，G20 將舉行高峰會，川普與習近平將舉行會談。

蘋果股價下跌 0.6%。波音與 Caterpillar-- 以國際市場為主，被視為貿易指標的二家大型公司 -- 股價分別下跌 0.5% 與 0.9%。

亞馬遜股價上漲 0.4%，有助主要指數削減跌幅。該公司說，網路星期一創下史上最大採購日。

聯準會 (Fed) 副主席 Clarida 的談話亦助使股市自低點反彈。他說，利率較 2015 年 12 月 -- 即金融危機後，Fed 首度升息之時 -- 大幅接近中性水平。

週一，美國股市大幅上漲。道瓊收高逾 350 點，S&P 500 亦上漲逾 1%。

分析師說，整體而言，這波漲勢僅屬暫時，要等到 S&P 500 突破 2700 點，動能與成交量增加，才能確認漲勢。

美國股市近來受到壓力，臉書，亞馬遜，蘋果，Netflix 與 Google 母公司 Alphabet 全數跌落至空頭領域。投資人亦擔憂 Fed 的緊縮信用計畫。