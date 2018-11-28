經濟樂觀減弱 美國消費者信心 五個月來首度下降

美國 11 月消費者信心五個月來首度下降，反應美國人對明年的經濟表現，樂觀程度已有所減少。

美國工商協進會週二公布，美國 11 月消費者信心指數下降至 135.7。10 月為 137.9，亦為 18 年高點。

11 月消費者現況指數上升至 172.7，10 月為 171.9。

11 月消費者預期指數下降至 111.0，10 月為 115.1。

由於失業率處於 48 年低點，工作職缺接近記錄高點，美國人仍有信心能夠找到工作。他們只是不確定明年收入能否成長。

他們也不確定業務情況能否像過去二年般強勁。

但工商協進會主管 Lynn Franco 說：「雖然 11 月指數小幅下降，但消費者信心仍處於歷史上的強勁水平。」

她說：「整體而言，消費者仍有信心，經濟成長將持續強勁至 2019 年。但若未來幾個月，預期指數進一步下降，則經濟成長速度將會減緩。」

消費者信心指數顯示，美國人對經濟仍十分樂觀，只是較一或二個月前，稍有減少。

過去一個月，美國股市大幅下跌，高收入美國人因而感到擔憂，他們的退休儲蓄大多投入了股市。

另一項調查則顯示，低收入美國人投入股市資金較少，或全未投入。他們對美國經濟較為樂觀。