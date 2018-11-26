如果聯準會再升息150BP 市場會發生什麼？

當前，市場幾乎達成共識，從當前的經濟狀況來看，聯準會在 2019 年將很難按照今年的升息進度繼續升息，不僅如此，甚至有人懷疑，受金融市場近一個月來的劇烈波動影響，2019 年可能將暫停升息。

但高盛卻不這麼認為。高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在最近發布的研究報告中對聯準會「意外升息」150 個基點所可能導致的後果進行了分析。

根據高盛的計算，150 個基點的升息，將帶來 FCI 收緊 100 個基點，同時，還將導致 10 年期公債的殖利率提高 45 個基點，股價下滑 9%，以及美元價格提振 4%。

高盛仍認為，短期內不存在經濟衰退的風險。此前，高盛始終對聯準會在 2019 年繼續升息保持樂觀，認為美國經濟前景能夠支撐聯儲繼續升息 4 次。

基於經驗的分析

高盛認為，市場預料之外的升息操作將會產生一系列連鎖反應。

如果聯準會意外升息 150 個基點，即 1.5 個百分點：

金融狀況指數（FCI）將收緊 100 個基點；

次年 GDP 增速將大幅降低 1 個百分點；

GDP 實際與潛在增速之間 1 個百分點的差距將導致失業率出現每年 0.5 個百分點的下降；

而失業率每出現 1 個百分點的下降，工資水平增長 0.35 個百分點，核心 PCE 水平上升 0.1 個百分點，同時要求聯儲將聯邦基金利率上調 100-200 個基點；

核心 PCE 增速每上升 1 個百分點，便要求聯儲提升 150 個基點的聯邦基金利率。

因此，聯儲利率政策的調整，通過依次作用於 FCI、GDP、就業以及通膨，最終再次對利率政策自身提出要求，形成一個閉環。在此過程中，金融狀況收緊，股、債價格下滑，美元走強。

高盛以上的分析基於多年對市場的觀察經驗總結下來的一套規律，在這套規律中，聯準會的升息操作將對經濟中的各個環節都產生不同程度的影響。

除上述相互作用外，該規律中還包含如下內容：

失業率 1 個百分點的下降除了提高工資 0.35 個百分點之外，還將拉升核心 PCE 通膨率 0.1 個百分點、核心 CPI 通膨率 0.15 個百分點；

1000 億美元的關稅每上升 10 個百分點，將帶來核心 PCE 通膨率 0.02 百分點的提升；

核心通膨率每上升 10 個基點，將帶來 10 年期公債殖利率上升 8 個基點，其中 3 個基點的上升來自於較高的長期溢價，5 個基點的上升來自於較高的預期名義利率；

預算赤字每增加 1 個百分點，10 年期利率就會提高 0.2 個百分點；

聯準會每購買占 GDP 比例達到 1% 的資產，將壓低長期公債殖利率 4 個基點（海外央行的影響為這個數值的一半）。

「規律」也需辯證對待

由以上分析看來，聯準會額外升息似乎會對市場產生一些並不樂觀的影響，但高盛提醒投資者不要對他們的研究進行「過於機械的解讀」。

一方面，研究報告中所羅列的關係均為「意外升息」情況下的影響，而處於市場預料之中的升息已經充分反映在資本市場的定價中，其對資產價格的影響實際較為微弱。

另一方面，高盛同時指出，不同因素之間的相互作用關係可能隨著時間的推進而變化，未必長期保持不變的線性關係。FCI 不僅僅受聯準會政策變化的影響，同時也受風險溢價衝擊等因素的強烈影響，因此，模型中聯儲政策和 FCI 之間的聯繫並不穩定。

高盛衰退風險模型顯示，在一年內衰退的風險略有上升，達到 26%，但與此同時，在兩年內衰退的風險仍然低於無條件平均水平，三年內衰退的風險上升了 7 個百分點達到 43%，僅略高於歷史平均水平。

據此，高盛認為至少在 2021 年之前出現衰退的風險並不嚴重，認為美國經濟仍可以支撐聯準會在 2019 年繼續升息。此前華爾街見聞曾提及，高盛預計聯準會將在 2019 年升息 4 次，並認為美國經濟將在一段時間的放緩時候恢復擴張。