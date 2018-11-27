Mobile ID行動身分認證僅限網購 銀行開戶、金融交易不行

台灣網路認證公司明 (28) 日將與五大電信業者舉行簽約記者會，宣布開放 Mobile ID 行動身分識別服務，不過，金管會表示，依照現行法規，手機身分認證只能用於網路購物等會員制的認證，但銀行開戶、金融交易等都還不行，未來必須檢討電子銀行業務安控基準及銀行公會相關自律規範後才可能做。

台灣網路認證公司明天將與五大電信業者舉行簽約，開放國內 2800 多萬手機門號的 Mobile ID(行動識別碼) 認證，未來用手機門號就可以在虛擬通路快速認證身分，包括網路購物、銀行開戶、交易等。

金管會綜規處長林志吉表示，若要將手機身分認證應用到相關金融商品，均涉及相關法規修正，相關法規未修正前，不可能用手機身分認證來申請開戶、交易等金融服務，等銀行公會提出修正規範，再來討論。

至於明天開放的 Mobile ID 行動身分識別服務，與開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行攜手中華電信 (2412-TW) 首創「手機身分認證辦貸款」有何不同？林志吉表示，目前電子銀行安控基準規定，還不能用手機認證來銀行開戶，所以才要進入金融監理沙盒實驗案。

不過，林志吉表示，用手機身分認證來做開戶、金融交易等，有凱基銀行和中華電信攜手的案例顯示技術上已經可行，國外也有相關業務運用，未來看台灣網路認證公司相關規劃，能否取得銀行認同，並且必須檢討電子銀行業務安控基準及銀行公會相關自律規範後，未來也可能見到相關應用上路，在此之前，僅限用於電商認證。

開發金創新科技金融處資深副總周郭傑也解釋，Mobile ID 預期有四大領域可運用，但是只要與金融交易有關的，依照現行法規，都要經歷金融監理沙盒實驗，而凱基銀行相較於其他金融業，有時效性的領先優勢，四大領域中只有會員制實名化可直接上線。