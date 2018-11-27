〈半導體協會年會〉魏哲家：AI與5G將為半導體業新藍海 國家主義興起是挑戰

台灣半導體協會理事長暨台積電 (2330-TW) 總裁暨魏哲家今 (27) 日表示，人工智慧與 5G 等應用，將會開創半導體產業的新藍海，使半導體從無所不在，變成無所不能，但面對國家主義的興起，使半導體業面臨挑戰，而中國也積極發展半導體，未來需關注兩岸在半導體產業的競爭與消長，產官學界也應更積極育才、留才，政府也須對水電等資源擬定長遠計畫因應。

台灣半導體協會今 (27) 日舉辦「2018 TSIA 年會」，魏哲家致詞時指出，隨著科技與終端產品應用，在嶄新的數位時代歷經前所未有的變化，相信人工智慧、5G 等應用，將會開創半導體產業的新藍海，在物聯網時代要落實有效的網路連結與智慧分析功能，人工智慧與 5G 兩大技術非常關鍵，半導體將會從無所不在，變成無所不能，驅動科技與人類生活的進度。

魏哲家也說，包括虛擬實境、擴增實境、雲端運算、自駕車、機器學習、智慧醫療等新技術應用，都將驅動半導體需求，提升台灣半導體業競爭力，不過，在新趨勢崛起的同時，半導體產業也將會面臨挑戰。

魏哲家表示，誠如台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀所說，半導體業面臨大市場國家主義的挑戰，如美國與中國等國家，面對國家主義的興起，台灣半導體產業必須更加努力，有充分的智慧與準備，才能在市場上得到公平的競爭機會。

談及美中貿易戰，魏哲家認為，美中貿易衝突對所有產業都有影響，當然也包括身為日常身為電子產品必需品的半導體，而中國政府近年來積極推動半導體產業發展，未來兩岸在半導體產業的競爭與消長值得關心，且中國加速發展半導體自主化，必須要海外人才的協助，因此對台灣半導體人才的挖角也是問題。

面對中國的挖角，魏哲家指出，國內產官學界如何育才、留才，也是要努力的方向，其次為對土地、水電、人才等資源的挑戰，且智慧財產權的保護也同等重要，台灣半導體產業需要政府與各界繼續支持，尤其，半導體業對水力與電力倚賴很深，更需要政府擬定長遠計畫，兼顧產業與永續發展。

魏哲家表示，今年為積體電路 (IC) 發明 60 週年，目前台灣已寫下 IC 製造全球第一、封測排名全球第一、IC 設計排名全球第二的產業地位，2014 年台灣半導體業產值超過新台幣 2 兆元，今年預計達到 2.6 兆，在全球排名第三，僅次於美國與韓國。近年來看到新科技需求與半導體帶來的改變，深信半導體產業帶來的創新，將會推進其他產業成長動能，為台灣的現在與未來，寫下更精彩的一頁。