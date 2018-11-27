股王騰訊重上300港元 U+A0「蟹民」期盼的400大元又待何時?

股王騰訊(00700-HK)再次重上300港元大關，並獨力支撐大市。11月27日收市報303.8港元，升5.8港元或1.9%；成交金額達82.42億港元。

騰訊這次重返300港元大關，前後用了約兩周時間，由近期11月12日的低位270.6港元，升至今天的303.8港元。上一輪重返300港元大關，則只用了短短兩天時間，便由10月30日的底部252.2港元，反彈至11月2日的303.6港元。但只是短暫高企了一天，便展開兩個星期的跌勢。今次能否企穩，還看未來走勢。

至於一眾蟹民上望的400港元關口，又待何日? 騰訊今年由400港元跌至300港元，用了近4個月的時間；而騰訊亦是用了近4個月時間，由2017年7月21日的近300港元，攀升至2017年11月17日的逾400港元。市場現時有這樣的養份，助推騰訊繼續向上嗎?

今天騰訊股價上沖，主要受到有報導指騰訊將會與 LINE 合作，於日本推廣微信支付，向中小型商店租借相關收銀裝置。另外，大和調升騰訊目標價至380港元，指目前股價已反映政策風險，並相當吸引。

11月27日港股好淡爭持。開市輕微低開30.81點，於9:45很快跌至日內低位26158.97點，最多跌217.21點；於11:26左右又轉跌為升。但中午過後，港股再次轉弱，直至臨近尾市15:26左右，港股突然抽升157點，將大市再次轉升，並於15:34推高至日內高位26417.84點，最多升41.66點；但10分鐘後又打回原形。上下波幅258.87點。恒生指數收市報26331.96點，跌44.22點或0.17%；成交金額784億港元。

恒生國企指數收市報10515.3點，跌6.23點或0.06%。11月恒生指數期貨於15:54報26297點，跌105點，未平倉合約12.5萬張。12月恒生指數期貨報26319 點，跌106點，未平倉合約近5.5萬張。

美國總統特朗普揚言，預計明年1月1日按原定進程，將2,000億美元中國輸美商品關稅稅率，由目前的10%上調至25%；延遲的機會相當低。言論再為中美貿易戰帶來陰霾。

中國平安(02318-HK)收市報75.25港元，跌0.05港元或0.07%。建設銀行(00939-HK)收市報6.61港元，升0.01港元或0.2%。油股繼續受壓。中國海洋石油(00883-HK)收市報12.52港元，跌0.26港元或2%。

小米-W(01810-HK)股價受壓，收市報13.82港元，跌0.48港元或3.4%。港交所（00388-HK）行政總裁李小加出席WISE 2018大會時表示，小米若真的類比成為蘋果，對小米來說會是「滅頂之災」。他分析，蘋果市盈率約15倍，是靠優質產品及品牌優勢帶來的高毛利率來支持的。而小米手機很便宜，毛利率很低，絕不能這樣做。因此小米強調自己是互聯網公司。

異動股方面，以大折讓配股的中國智能集團(00395-HK)急升，收市報0.53港元，升0.135港元或34.2%；成交金額2.73億港元。中國智能集團公布，以每股0.32元配售不超過8.125億股股份，佔擴大後股本約14.42%，配售價較昨日收市價折讓約18.99%。該公司是次集資2.6億元，將用作一般營運資金。

藍鼎國際(00582-HK)回升至3個月高位，收市報3.4港元，升0.67港元或24.5%；成交金額1.67億港元。藍鼎國際公布，仰智慧已於11月26日復履行其董事會主席及執行董事的職務。

大跌股份則有康師傅(00322-HK)，跌17.7%或2.26港元，收市報10.48港元；成交金額5.09億港元。康師傅昨日公布第三季財報，受惠於持續優化產品組合及產品升級漲價等因素影響，稅後純利人民幣15.54億元，同比增長25.25%。但第3季營收為人民幣188.63億元，同比減4.19%。展望未來，康師傅表示，在世界經濟增長動能減緩、中美貿易摩擦諸多不確定的影響下，大陸食品飲料行業也面臨成長的壓力。

統一企業中國(00220-HK)亦跌12.5%或1港元，收報7港元；成交金額1.67億港元。美林美銀將統一企業目標價由9.6元下降至8.2元。