台股盤後—矽晶圓族群領軍反彈氣勢強 量縮翻紅重返10日線

台股今 (27) 日受惠美股周一反彈收高，今日在股王大立光以及矽晶圓、被動元件等漲價題材概念股發動下，加權指數開低走高，終場翻紅上漲 13.26 點或 0.14%，收在 9778.62 點，重返 10 日均線上，成交金額 995 億元，仍未達千億元水位。

美股周一在科技股領漲下，出現反彈攻勢，道瓊大漲逾 350 點，標普以及那指也有 1.5-2% 以上的漲幅，均寫下近 3 周最大漲幅。

今日大立光翻紅收漲 1.01%，加上矽晶族族群全面噴出，環球晶、嘉晶、昇陽半亮燈漲停，台勝科也有 4% 漲幅，帶動半導體族群聯電、晶新科、訊芯 - KY 等同步上揚，成今日率領台股翻紅的功臣。

同為漲價題材概念股的被動元件族群，今日也再度上攻，國巨、華新科均有 3-4% 左右的漲幅，相關類股今展科、密望實、大毅、禾伸堂等均也上漲 3% 以上。

不過，今日傳產族群表現弱勢，台塑四寶僅台塑化收紅，台塑、台化、南亞等均下挫 1% 以上，台泥也因今日公告 ECB 定價完成，股價波動，終場下跌逾半根跌停板。

鋼鐵族群也因中鋼昨日首季盤價開出平低盤，今日在中鋼領跌下，走勢也較為疲弱。

分析師認為，近期台股都未出現千億元以上的攻擊量能，加上 G20 川習會將登場，美國總統川普態度再度強硬，暗示將對蘋果手機和平板加徵 10% 關稅，若美中協商破局，台股恐重新修正。