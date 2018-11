曜越攜手GPT攻緬甸市場有成 仰光首屆經銷商大會大秀軟硬體開發成果

曜越 (3540) 深耕電競領域,搶攻新興國家市場商機,近年來在緬甸耕耘有成,與緬甸大型代理商 GPT(Golden Power Technology)攜手逾 8 年,成效卓著。近日該公司與 GPT 聯合舉辦首屆 TT 經銷商表揚大會,並大秀其硬、軟體新品。曜越指出,該集團旗下三大品牌 Thermaltake、Tt eSPORTS 以及 LUXA2 行銷全球,成功設立營運據點,全球擁有 95 家區域代理商,以及超過 4 千家特優經銷商。其中,在緬甸市場與大型代理商 GPT 攜手開發當地市場逾 8 年時間,獲致豐厚成果,增添集團業績動能。



因此,近期曜越與 GPT 首次聯合舉辦 TT 經銷商表揚大會,現場齊聚當地優秀的經銷商與知名媒體共 60 人。曜越表示,大會除了頒獎之外,曜越亦在現場發表最新 20 週年機殼家族系列,包含 Level 20、Level 20 GT、Level 20 VT 及 Level 20 XT 強化玻璃電競機殼。



曜越在軟體開發也有表現。這次於會場正式推出 TT RGB PLUS 生態系統,結合專利設計 TT RGB PLUS 數位軟體的最新智慧燈光控制生態系統,可全面連動 TT RGB PLUS 產品。