曜越攻歐洲電競商機 下週大軍開赴巴黎電玩展 Q4業績拼回升

曜越 (3540) 深耕電競市場，將在下週五 (26 日) 至 30 日參展「巴黎電玩展 Paris Games Week(PGW)」，展出最新先進的水冷電競系統和專業電競配備。曜越近年受惠電競市場起飛，營運蒸蒸日上，今年上半年營收飛越 20 億元大關，EPS 達 1.5 元，分別較去年同期成長 16.8% 與 87.5%。不過，9 月業績在輝達新顯卡延遲效應之下，表現未如預期，以 3.18 億元，月減 10.25，年減 7.26%，令第三季營收低於 10 億元，來到 9.87 億元，較上季下滑 2%，年增 0.7%，為歷史第三高紀錄，預估第四季業績回升。
而該公司持續推出符合電競市場玩家需求的產品，下週五將赴法國巴黎參展「巴黎電玩展」，搶攻歐洲電競市場商機。其中，水冷電競系統與專業電競配備為主要展出項目，包括 Level 20 機殼系列、雲端智慧電源供應器、水冷與氣冷散熱器等，吸引 DIY 玩家目光。
電競週邊 Tt eSPORTS 則推出 TT Premium X1 RGB Cherry MX 機械式電競鍵盤、IRIS RGB 電競光學滑鼠、塔龍 TALON Elite RGB 滑鼠與滑鼠墊組合、震撼者 SHOCK 進化版 RGB 7.1 聲道電競耳機、聖龍鱗 DRACONEM RGB 全彩指紋辨識電競滑鼠墊和電競椅系列。
曜越 (3540) 深耕電競市場，將在下週五 (26 日) 至 30 日參展「巴黎電玩展 Paris Games Week(PGW)」，展出最新先進的水冷電競系統和專業電競配備。曜越近年受惠電競市場起飛，營運蒸蒸日上，今年上半年營收飛越 20 億元大關，EPS 達 1.5 元，分別較去年同期成長 16.8% 與 87.5%。不過，9 月業績在輝達新顯卡延遲效應之下，表現未如預期，以 3.18 億元，月減 10.25，年減 7.26%，令第三季營收低於 10 億元，來到 9.87 億元，較上季下滑 2%，年增 0.7%，為歷史第三高紀錄，預估第四季業績回升。