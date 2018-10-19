曜越攻歐洲電競商機 下週大軍開赴巴黎電玩展 Q4業績拼回升

曜越 (3540) 深耕電競市場，將在下週五 (26 日) 至 30 日參展「巴黎電玩展 Paris Games Week(PGW)」，展出最新先進的水冷電競系統和專業電競配備。曜越近年受惠電競市場起飛，營運蒸蒸日上，今年上半年營收飛越 20 億元大關，EPS 達 1.5 元，分別較去年同期成長 16.8% 與 87.5%。不過，9 月業績在輝達新顯卡延遲效應之下，表現未如預期，以 3.18 億元，月減 10.25，年減 7.26%，令第三季營收低於 10 億元，來到 9.87 億元，較上季下滑 2%，年增 0.7%，為歷史第三高紀錄，預估第四季業績回升。



而該公司持續推出符合電競市場玩家需求的產品，下週五將赴法國巴黎參展「巴黎電玩展」，搶攻歐洲電競市場商機。其中，水冷電競系統與專業電競配備為主要展出項目，包括 Level 20 機殼系列、雲端智慧電源供應器、水冷與氣冷散熱器等，吸引 DIY 玩家目光。



電競週邊 Tt eSPORTS 則推出 TT Premium X1 RGB Cherry MX 機械式電競鍵盤、IRIS RGB 電競光學滑鼠、塔龍 TALON Elite RGB 滑鼠與滑鼠墊組合、震撼者 SHOCK 進化版 RGB 7.1 聲道電競耳機、聖龍鱗 DRACONEM RGB 全彩指紋辨識電競滑鼠墊和電競椅系列。