難阻惡性循環 GE再度遭遇盤中深跌

在過去一個月中，穩步下台階成了通用電氣（GE）股價表現的主旋律。昨日盤中 GE 再次大幅下跌，而這一次則要歸因於一家直升機租賃公司的破產。

截至周一收盤，GE 上漲 0.13% 至 7.58 美元，但盤中跌幅一度超過 4%，股價直逼金融危機期間 6.66 美元的低位。迄今為止，GE 年內跌幅將近 60%。

GE 盤中再度大跌，恰好發生在研究機構 Gordon Haskett 分析師 John Inch 的報告發布之後。報告指出，因海上石油和天然氣開採行業陷入困境，令直升機租賃的需求大幅下滑，從而導致直升機租賃行業供過於求，Waypoint Leasing 這家租賃公司因此破產。

那麼這和 GE 有什麼關係？Inch 指出，2014 年 GE 以 18 億美元收購了 Milestone Aviation，這也是一家飛機和直升機租賃公司。假設收購以來 GE 未對 Milestone 的商譽進行減值處理，那麼在 GE 資本（GE Capital）截至今年第三季 9.84 億美元的商譽中，直升機業務的占比就高達 75%。

在 Waypoint Leasing 破產的背景下，直升機業務在 GE 資本中的占比又如此之高，這就引發 Inch 的警惕，因此給予 GE 等同於「賣出」的評級。他稱：

如果 Milestone 的資產被減計，那麼這將對 GE 資本帶來非常顯著的影響。

不過彭博報導援引 GE 回應稱，Milestone 目前業務持續運行良好，而且預計 2018 年和 2019 年都將實現盈利。GE 稱：

Milestone 服務於大量行業，機隊利用率目前為大約 90%。