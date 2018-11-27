11月投資股票信心連3跌 創近2年新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布， 11 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 80.13 點，較上月下滑 1.82 點，呈現連 2 跌，其中，6 項指標有 5 項下降，以「未來半年投資股票時機」下降幅度最多，不僅連 3 月下滑，更是 2017 年 2 月以來新低；而唯一上升指標是「國內經濟景氣」。

台經中心指出，此次下降幅度最大的指標「未來半年投資股票時機」，調查結果為 77.60 點，月減 7.70 點。

下跌幅度第二為「未來半年國內就業機會」和「未來半年國內物價水準」，本月分別來到 99.85 點、45.50 點，均月減 1.05 點，其中，物價水準指標已是連續 9 個月低於 50 點。

「未來半年購買耐久性財貨時機」調查結果為 89.55 點，月減 0.85 點；「未來半年家庭經濟狀況」86.35 點，月減 0.30 點。

而唯一上升的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果為 81.95 點，較上月上升 0.05 點。

從絕對水準來看，六項指標皆為悲觀指標。

另外，「目前健康狀況」指標本月調查結果為 131.20 點，較上月下降 2.70 點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；「預期健康狀況」指標為 107.80 點，月減 1.05 點，也呈現樂觀。