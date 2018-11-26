【豐銀投顧】不要再犯了人云亦云的毛病了

◆盤勢分析

這個盤果然如我們上週所預測的，不會因為選舉的結果而有什麼大波動。果然在執政黨大敗的情況下，台股今天竟然大漲。這下子又有人解讀成因為兩岸關係將變好，所以上演慶祝行情。問題是，若真是這樣，那麼韓股、港股為何跟著大漲？難不成他們也幫台灣慶祝？再說了，如果這個邏輯成立，那另一個主角 - 中國股市，怎麼都沒漲呢？事實上，今天的上漲跟新興市場比較有關，美元指數開始走弱了，外加有消息傳出川習會中國將會「技術性」的讓步。這才是全球股市今天同漲的主因！區區一個台灣的地方選舉，怎麼能撼動什麼大趨勢？週六開票結果出來以後不少人以為執政黨大敗會有「報復性、仇恨式」的下殺，結果不但沒有，反而是大漲，政治真的不要太在意。

更令筆者想笑的是，高雄市長選舉剛結束，就有建商在第一時間說要增加推案量，使得高雄地產股上漲、觀光股也上漲，但回頭來看台灣房地產大行情歷史其實只有二次，一次是 1985 年因為廣場協定, 日元開始狂升, 以及兩年後台灣當局的解除外匯管制與戒嚴，使台灣的房地產大漲。另一次則是 2001 年, 美國聯準會不斷降息剌激經濟，以及中國的大建設使得鋼鐵股先承接了網路股退出來的資金, 再到最後推動營建股的大行情。才帶動了台股營建股大行情。嚴格說來，就是美元貶而台幣升才有行情，現在台幣有大升值的條件嗎？如果沒有，那麼台灣憑什麼認為高雄的房地產就一定會大漲呢？。

記不記得 2008 年政黨輪替後，一連串的題材、政策？別說內容，光說口號好了，就有: 兩岸和平紅利、CHIWAN(中國 + 台灣) 將殲滅南韓面板、兩岸金融 MOU、鮭然返鄉、家電下鄉台灣受惠… 一堆名稱。但最後真正帶給台股多少好處？所謂的鮭魚返鄉，結果最後全成了魚乾！更別提 2008 年時中國的經濟狀況和現在是完全不一樣的情況，如果當時中國經濟這麼好的狀況都不能讓上述題材成真，那麼在中美貿易大戰正如火如茶展開之際，又怎麼能期待呢？投資人還是應該要務實一點，先好好等待國際趨勢明朗之後再決定投資方向吧！

豐銀投顧 李世新 分析師