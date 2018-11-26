【華冠投顧】大盤多、空關鍵時間點，將出現在11/27； 3008大立光，將翻為多方主控！？

總體基本、消息面分析：

台灣九合一大選終告落幕，在國民黨取得絕對優勢之下，台股今日上演慶祝行情！

高雄市長，由國民黨拿下，市場解讀為中國觀光客來台，昔日之榮景將再現。使得今日觀光、營建類股展現亮眼，如：2702 華園、2704 國賓、2705 六福、1438 裕豐、2505 國揚等等，盤中皆亮燈漲停。但後續，續航力如何？再持續追蹤。

接下來本周焦點置於，在 11/30-12/01，在阿根廷舉行的 G20 高峰會，傳中國國家主席習近平與美國總統川普將會面。市場預期此次「川習會」對目前持續越演越烈的中、美貿易問題，或將帶來一絲曙光。另外，於台北時間 11/30 凌晨 03：00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈會議記錄，續關注其後續發展。

12 加權，依據上周五之述，『若要再度翻多，則上方 9768-9807 之反壓區，必須有效的站上！站上之後，上攻續航力將可望增強。』今日，已正式翻越該區間，後續可觀測下一反壓區 9967-10012 之區間，之反壓力道如何？此關若再度被站上，則台股翻長多之機率大增。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：看多！本益比僅 4.15 倍，歷經了 4 個月的回挫，股價已經充分的反應了利空消息，目前配合技術面觀之，後市上檔空間仍寬廣。後續暫觀測上方 331.0-342.0 之初步反壓區力道如何？

2498 宏達電：看多！本益比僅 5.27 倍，股價淨值比 0.7 倍，股價被嚴重低估。今年第 4 季起將發表多款消費新品，如智慧新機、VR 系列產品等等；加上，明年 CES 展之題材刺激，後市看好。

技術面觀之，短期仍具彈升空間，可留意下方回檔滿足區，下方初步支撐關卡，暫觀測 40.40-37.60 之區間支撐力道如何？

2330 台積電：看多！上周五之述，『依據長線角度觀之，下方大滿足區已觸抵，隨時具大幅彈升之機。』今日果真出現上揚，後續暫觀測上方 224.0-230.0 之初步反壓區，但該區若被站上，則向上續航力增。

3008 大立光：看多！今日續漲！以 3450 最高點做收。上周五之述『依技術面觀之，目前於低位區，有一舉向上突破頸線 3520-3606 反壓區之氣勢！ 』後續持續觀測此區間，此區若一舉被站上，則翻為多方主控局面！見下圖。

6505 台塑化：看多！暫觀測上方反壓區 116.0-120.0 之區間，此區若被站上，則上攻續航力增。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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