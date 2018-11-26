【永誠投顧】關鍵K團隊 (盤勢 心得分享)

九合一大選後，韓國瑜當選高雄市長，高雄概念股興起，包括觀光、營建類股、資產類股帶頭領漲外，蘋概三王台積電 (2330)、大立光(3008) 與鴻海 (2317) 今天也跟進大漲，全面帶動台股早盤大漲超過百點，從開盤 9679 點，最高衝破 9800 點來到到 9847 點，最低 9679 點，收盤 9765，成交量 883.09 億元。

盤面 (類、個股) 架構:

今日觀光股相當搶眼，六福 (2705) 漲停板，華園 (2702) 大漲 9.01%、鳳凰 (5706) 大漲 7.51%，國賓 (2704)、雄獅(2731)、王品(2727) 皆漲幅有 4% 以上。

營建類方面也相當強勢，欣巴巴 (9906)、裕豐(1438) 也來到漲停，鼎固 - KY(2923)大漲 8.53%、國揚 (2505) 大漲 7.02%，愛山林 (2540)、三發地產(9946)、京城(2524) 皆上揚。

資產類股方面，中石化 (1314) 漲幅 7.14%，台泥 (1101)、聯華(1229)、裕隆(2201)、遠東新(1402) 等皆有 1% 的漲幅。

安控類股跟著走高，昇銳 (3128)、奇偶(3356)、晶睿(3454) 再攻漲停，陞泰 (8072) 漲幅有 6.95%、杭特 (3297) 漲 5.36%、慧友 (5484) 也有上漲 3.72%。

IC 設計類股，創意 (3443)、義隆(2458) 上攻漲停，創惟 (6104) 大漲 5.8%、威盛 (2388) 漲 3.68%、聯發科 (2454) 漲 2.7%。

總結:

今天台股雖有上漲，但很可惜收盤漲幅收斂，量能縮減，呈現留長上影線。今日雖反應九合一選舉的強勢「高雄建設概念股」，但即將登場的 G20 會如何影響中美貿易戰，以及影響台股大盤，仍需高度關注。

作者: 永誠投顧 藍登耀分析師

※永誠證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估。