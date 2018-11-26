大刀闊斧改革 思捷環球（00330-HK）期二至三年扭虧

已經連續陷入虧損泥潭的思捷環球（00330-HK）此前多次制定重振業務計畫但似乎都未見成效，今日公司舉辦投資者日以展示未來幾年新的策略計劃，思捷稱未來將淘汰掉虧損店舖，計劃將歐洲總部實現五合一，以及農曆新年後將位於九龍灣的香港總部由4層樓縮減至1層，總部還將裁員4成，此番改革頗有大刀闊斧的意味，公司預計在二至三年內實現盈虧平衡。

新上任不久的公司行政總裁Anders Kristiansen稱，關閉虧損店舖主要因可以降低公司成本和提升運營和決策效率，重整架構後方可快速回應市場需求。公司執行主席柯清輝補充稱，此計畫並非隨意做出，而是計劃了很長時間，公司需要在基礎層面做出改變才可生存下去，過去公司組織架構有很多重疊，並非縮減成本這麼簡單。

17/18財年，公司已在亞洲地區關店18家，柯清輝稱未來店舖關閉數量和地點還需要視乎和業主傾談減租事宜等來定奪。另外，他表示香港地區受關店影響不會很大，因過去香港租金較高的舖頭包括北京道和銅鑼灣的店舖都已關閉，未來可能只有一兩家需要關閉。除了關閉店舖外，柯清輝稱，公司亦會在符合業務發展的地方增開新店舖，在香港、內地和亞洲區都會尋找機會。

裁員方面，柯清輝稱目前並無裁員數字可以公佈，因德國和香港地區的勞工法不一樣，德國方面還需與工作委員會溝通，目前已經在進行中；而香港方面相對來說簡單，農曆年之後會開始著手進行相關事宜。

公司此前已多次提出要聆聽客戶的需求，此次策略亦不例外。Anders Kristiansen稱，此次的區別在於未來公司會更加數據的使用，投入人工智能等科技，以更好瞭解和滿足客戶需求。柯清輝又指，此次了解客戶需求並非聘用外部顧問公司進行調查研究，而是公司內部親力親為去做出的計劃。

另外，柯清輝又強調中國市場對公司重要性，稱過去中國市場做得不好，未來會大力擴展。公司目標截至2023年在中國開設220間店舖。

公司稱將該計劃實施分成兩個階段，首兩個財年重點在致力於轉型建立更精益的公司架構和調整零售店舖版圖，銷售收入亦會因此下降。但預計兩年轉型期過後，公司預計19/20至23/24財政年度，收入複合年均增長率將達至中至高單位數百分比。

而被問及在貿易摩擦背景下會否擔心計劃實施不如預期，Anders Kristiansen則信心十足稱計劃十分穩妥，不擔心貿易摩擦影響計劃實施。

文：鄒舒惠

