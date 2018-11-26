股市暴跌、油價暴跌 但歷史證明聯準會沒那麼容易被市場嚇到

雖然自 10 月初以來，道瓊斯工業平均指數已下跌約 2400 點，投資者也開始因近期的市場動盪而懷疑聯準會緊縮政策的可行性，但從歷史來看，它也並不會輕易轉向。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 在上周五的一份報告中指出，聯準會的緊縮周期總是以「金融事件」而結束，如此前曾導致其轉向的市場恐慌就包括 2007 年次貸危機、2000 年科技泡沫破裂、1997 年的亞洲金融危機，以及 1987 年的黑色星期一等。

Hartnett 認為，投資者不應該押注聯準會在出現問題之前就改變政策路線。

由 Jan Hatzius 領導的高盛經濟學家研究團隊也在評估 1994 年以來的市場下跌後發現，聯準會這次不太可能暫停升息，並重申今年 12 月聯準會升息的機率為 90%，明年合計升息四次的風險「大體均衡」。

高盛經濟學家們承認近期美股遭到拋售，但他們認為只有當信貸利差等其它金融狀況大幅惡化，或經濟增長低於潛在水平，聯準會才會採取更為寬鬆的政策：

「相比之下，如今的信貸利差僅略有擴大，經濟增長則明顯高於潛在水平，明年美國經濟衰退風險有限。」

舊金山聯邦儲備銀行還在此前表示，自 2015 年以來，美國勞動力參與率穩定在 62.8%，加之如今 3.7% 的低失業率，這意味著，美國勞動力市場當前的情況，已經處在或者超過其全部潛力的水平。這靚麗的就業數據，更是讓聯準會升息底氣十足。

但值得注意的是，原油市場在上周二， WTI 美油盤中跌超 8%，創 2015 年 9 月 1 日以來最大單日跌幅。僅僅一周時間，WTI 原油再度盤中跌超 7%，更是直接抹去了今年以來的所有漲幅，價格回到了去年 10 月份的水平。

原油價格的崩跌不由的讓人想到了 2008 年那場金融危機：

當時的市場環境也與現在十分相似。聯準會升息周期、就業情況良好，但美國房地產市場出現衰退苗頭、美股先行下跌。因此，市場對於未來經濟情況的悲觀預期導致了原油市場持續下跌。不過，原油價格的下跌有很大機率將制約聯準會的升息預期，市場更是通過暴跌來倒逼聯準會放緩升息步伐。

國際市場新聞社（MNI）上周三也援引匿名聯準會資深人士的話報導稱，聯準會開始考慮至少暫停對貨幣政策的逐步緊縮，並可能最早在明年春季停止升息周期。

而聯準會主席鮑威爾在參加兩場達拉斯聯儲組織的活動時，儘管表示了他對美國經濟整體持樂觀態度，但同時也暗示出了 2019 年暫停升息的條件，即美國經濟將面臨三大阻力：全球需求放緩、財政刺激消退，以及升息對經濟的滯後影響。

鮑威爾稱，美國樓市增速放緩，以減稅和增加財政支出為主要形式的財政刺激可能從明年起逐步消退。