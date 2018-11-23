江申轉投資Q4業績將優於Q3 特斯拉產品明年業績倍增

江申 (1525) 轉投資廣州恩梯恩供應電動車大廠特斯拉（Tesla）等速傳動軸產品，預期明年業績可倍增到人民幣 6000 萬元，目前產能利用率約 8 成，襄陽恩梯恩則滿載，預估兩廠第四季業績較第三季佳。至於子公司杭州金龍江申明年有機會損益兩平；墨西哥訂單明年業績可望成長 60%。針對中美貿易戰，江申表示，轉投資公司產品很難短期移轉，加上北美恩梯恩產能也吃緊，需要中國大陸產能合作，預期，中美貿易戰應該是短期現象，目前價格沒有影響。



在轉投資事業部分，中國大陸福州福享受到主要客戶東南汽車銷量影響，預期明年營收維持今年水準，對東南汽車銷售持平看待，獲利狀況可望較今年改善。法人表示，2021 年福州福享有機會接獲豐田電動車電池箱體業務。



至於襄陽恩梯恩裕隆持續深耕新能源車，除原有 BMW 5 系列訂單外，也切入東風本田等供應鏈。



江申前三季稅後淨利 2.97 億元，較去年同期 4.15 億元減少 28.5%，每股稅後純益 4.05 元，遜於去年同期 5.67 元。累計今年前 10 月營收為 10.55 億元，年增 9.7%。