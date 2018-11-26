寬鬆貨幣政策不再.. 財政支出是經濟成長唯一解藥？

《彭博社》報導，在經濟增長放緩的情況下，全球政府正在為推動世界經濟發展做出努力。各國央行的政策有所轉變，許多國家選擇提升財政支出。



摩根大通的經濟學家計算數據顯示，各國央行更寬鬆的的財政政策，將使明年全球國內生產總值 (GDP) 增加 0.3%，為 10 年以來最大的推動力。

這與 2010 年至 2016 年間的情況有所不同，在金融危機之後，各國經濟陸續復甦，因此多數政府轉向貨幣緊縮政策，當時全球 GDP 平均每年因此減少 0.4%。

在 2009 年全球經濟衰退時，美國聯準會 (Fed) 大規模部署寬鬆貨幣政策，然而，Fed 在 2015 年 12 月開始升息步伐。在今年全球經濟增長面臨減緩的情況下，許多央行轉向提升財政支出以刺激經濟。

摩根大通的經濟學家在給客戶的報告中指出，「全球財政政策的明顯轉變正在進行中」。

中國正在利用減稅和基礎建設支出來支撐需求；歐洲方面，英國計劃增加支出，西班牙和義大利則傾向於財政政策來提振經濟；美國去年通過稅改以刺激需求，但帶來的正面影響可能將快消退。



經濟合作暨發展組織 (OECD) 在上週公佈的最新展望中提出警告，該機構指出，若全球經濟再次遭遇急劇下滑，政府需要做好降低稅收與提升財政支出的準備。

OECD 公布數據顯示，全球增長將面臨減緩情況

國際貨幣基金組織 (IMF) 分析指出，各國增加財政支出的空間可能會受限，全球兩大經濟體美國和中國增加支出的空間不大，而包含義大利和巴西在內的經濟體，增加支出的空間則是嚴重受限，阿根廷和土耳其的負債程度則遭投資者密切關注。

OECD 指出，儘管許多國家的公共債務很高，但中央銀行能使用的資源枯竭，寬鬆的財政政策可能是應對經濟增長放緩所剩的唯一辦法。



牛津經濟研究院的經濟學家 Adrian Cooper 表示，財政政策是幫助全球健康增長前景的原因之一。他指出，在美國，放寬的財政政策可能會使 GDP 在 2019 年再度增長，並「持續支持就業增長和消費者信心，並支撐健康的商業投資水平」。