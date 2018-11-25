〈鉅亨看世界〉法國「黃背心」抗議

過去一週，法國歷經了一場「黃背心」示威抗議，抗議政府調漲燃油稅。法國總理馬克宏 (Emmanuel Macron) 雖然出面致歉，但拒絕改變政策。法國境內的抗議規模雖然減少，卻更加暴力，多名示威者因反警察的暴力行動被關，馬克宏的領導能力也在接受挑戰。

基於調漲燃料稅的抗議行動

整個事件起於 11 月 16 日，法國爆發了 2000 多起以癱瘓交通為手段的抗議行動。示威人群在主要道路和通往加油站的路段設置路障，造成了嚴重的交通堵塞。根據法國內政部統計，有 28.7 萬人參與了相關活動，幾天以來，已經造成 2 人死亡，500 多名抗議者和近百名警察受傷。

24 日抗議者再次聚集，警方預估僅在巴黎就有約 3 萬人抗議，警方指出，由於有極端人士介入，讓抗議轉趨激進。

示威群眾基本上沒有建立正式組織，沒有工會或政黨宣稱介入，聯絡主要都靠社群媒體。由於抗議者多數穿著司機在車上常備的黃色反光背心，這次示威也被稱為「黃背心抗議」。

這次活動最直接的訴求，是希望政府取消 1 月 1 日生效的柴油和汽油稅上漲，法國政府先前宣布，為了履行《巴黎協定》的承諾，調漲柴油每公升 6.5 歐分，汽油每公升 2.9 歐分，並鼓勵民眾選擇電動汽車等清潔能源交通工具。

實際上，由於國際油價走高，柴油價格在過去一年已上漲了 23%，達到了 2000 年以來最高，其中與環保相關的碳稅和增值稅，占到成品油價的 60% 左右。法國政府還計畫進一步調漲，並縮減汽柴油價格的差距，做為法國擺脫石化燃料的戰略行動。

民眾以癱瘓交通進行抗議 (圖: AFP)

但以使用柴油為燃料的基層民眾，特別是郊區與鄉村居民高度依賴汽車，對馬克宏政府的不滿加劇，抗議者指責他忽略了中下階層，成為「富人總統」。雖然政府提供補貼，鼓勵人們改用清潔燃料，但收效有限。

示威行動轉趨激烈

民眾的怒火轉為 17 日起的抗議行動，並高喊「馬克宏下台」。馬克宏 17 日立即致歉，表示自己「未能在法國民眾與他們的領袖間搭橋溝通」，是他的過錯。但政府並不打算調整政策，民眾怒火也未平息。

騷亂也在法屬印度洋島嶼留尼旺島爆發。

幾天以來，示威行動轉趨激烈，開始有示威者以暴力行動被捕，並被處 4-6 個月的監禁。馬克宏表示，對「違反和平，危害駕駛者生命，或威脅司機或警察」的抗議者，採取嚴厲行動，表達他雖然同情民眾，但無法接受暴力行為。

對於能源政策，馬克宏政府也不打算讓步。在今年 3 月，法國就宣布將在 2022 年把碳價由現在的每噸 44 歐元提高到 84 歐元。馬克宏當時表明，這麼做是為了增加對可再生能源的投資。

馬克宏能源政策面臨挑戰 (圖: AFP)

為了平息民怨，法國政府提出的新的燃油補助措施，但不準備在施政方向上退讓。不過分散的活動仍在繼續，也沒有結束的跡象。

民眾被剝奪感也是原因

政府研究機構資深研究員 Alexis Spire 指出，這次活動並不同於過去以加薪為訴求的抗議，也不完全僅著眼燃料稅。事實上，法國用於社會服務的稅收很高，但由於鄉村的失業率居高不下，接近 10%，人們感覺政府的社會醫療、鄉村建設都在減少，很難接受他們花的稅收是值得的。

也就是說，城鄉差距與「相對剝奪感」都成為這次活動的背景，而政府在此時又為企業及富人節稅以發展經濟，讓基層民眾難以心服。

根據 Ifop 最近的民調結果，支持馬克宏的比例已經降至 25%，法國的環境政策與他個人的執政能力，都在這次示威中面臨考驗。