增加一倍！美國財政部預計2018年借款需求達到1.34兆美元

美國財政部表示，由於川普政府為不斷上升的預算赤字籌集資金，今年政府借款將比 2017 年增加一倍以上，達到 1.34 兆美元。

根據週一白宮發布的公告，美財政部預計從 10 月到 12 月將發行 4250 億美元淨有價債務，低於 7 月份估計的 4400 億美元。美財政部預計 12 月底的現金餘額為 4100 億美元，之前的預測為 3900 億美元。

美財政部表示，從 7 月到 9 月，發行了 3530 億美元的淨有價債務，之前預測 3290 億美元。截至 9 月底，現金餘額為 3850 億美元。

美財政部第二季度借款 720 億美元，今年前三個月借款 4880 億美元。彭博基於財政部數據計算，今年的借款將是 2010 年美國擺脫衰退以來最高。

美政府借款將比 2017 年增加一倍以上，達到 1.34 兆美元 圖片來源：Bloomberg

美財政部正在增加國債發行，以幫助填補不斷擴大的預算缺口。與此同時，聯準會正在縮減資產負債表，而不斷老齡化的人口正在推動聯邦醫療保險等計畫的成本增加。

在截至 9 月 30 日的 12 個月中，即川普上任後第一個完整財政年度，美國聯邦預算赤字達到 7790 億美元的 6 年高位。美國國會預算辦公室預測，2019 財年預算赤字超過 9730 億美元，2020 財年將超過 1 兆美元。

從明年 1 月到 3 月，美財政部預計將發行 3560 億美元的淨有價債務，期末的現金餘額為 3200 億美元。