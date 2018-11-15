鮑爾: 美國財政政策不可持續 全球經濟放緩令人擔憂 貿易問題影響不大

以下為鮑爾講話主要內容，按時間順序，最新內容在最上方：

7 點 58 分

鮑爾稱，美國經濟處於良好狀態，還可以更快增長。

7 點 49 分

鮑爾稱，美國經濟非常強勁，對美元構成上行壓力，並引發新興市場金融環境收緊。聯準會在研究金融脆弱性的同時也關注企業借貸狀況。

鮑爾表示，減稅與增加支出帶來的刺激從明年開始會逐步消退。聯準會觀察到處於就業市場邊緣的人在不斷進場。

7 點 45 分

鮑爾提到，自二戰以來殖利率曲線曾經多次倒掛。聯準會在嘗試通過政策延續擴張。

7 點 41 分

鮑爾認為，現在有很多因素對樓市造成影響，包括勞動力稀缺和利率。他強調，樓市是聯準會目前密切關注的一個領域。

7 點 36 分

鮑爾稱，政策討論中出現爭議與分歧都是很正常的：

「獨立性幫助我們更好地為公眾服務。我們必須接受和推進透明公開。」

7 點 28 分

鮑爾提到，美國的財政政策是不可持續的。

7 點 26 分

鮑爾表示，金融危機後對大型銀行的監管改革非常重要。聯準會希望確保相關規則持續高效：

「沃爾克規則仍然有效，但我們希望提高效率。對小型銀行實施有針對性的監管非常重要。為了經濟穩定，金融必須穩定。」

7 點 22 分

鮑爾認為，全球經濟存在放緩跡象令人擔憂。儘管商界頻頻表達擔憂，但目前聯準會並不認為貿易問題的影響很大。預計美國上調關稅的結果是通膨更高，經濟增速略有下降。

7 點 14 分

鮑爾認為，面臨的挑戰包括未來升息的節奏和幅度。縮表目前進展順利，但目前還不確定合適的結束時點。

7 點 10 分

鮑爾稱，對經濟現狀感到滿意。通膨處於聯準會 2% 的通膨目標。目前面臨的挑戰包括如何進一步升息，以及升息速度。聯準會正設法升息速度過快或過慢，嚴肅看待這兩大風險，以便漸進式升息。

鮑爾認為，有相當好的理由認為美國經濟出於健康的軌道之上。目標是，延續經濟擴張，同時讓通膨率處於低位。

7 點 07 分

聯準會主席鮑威爾在講話中首先表示，必須爭取並維持公眾的信任。從明年 1 月開始，每次利率決議之後的新聞發布會將提高參與度。隨著時間的推移，公眾將習慣於所有的聯準會實時政策會議。