「如果他很棒，為什麼會這樣？」 市場崩盤 川普對財長很不滿

本文首發於 11 月 24 日 05:51，現更新川普回應

11 月 23 日周五，川普在社交媒體上回應他不滿財長的傳言，斥之為假新聞。

我對財長姆努欽所做的工作感到非常高興和自豪。假新聞喜歡寫相反的故事，引用虛假的來源或嫉妒的人，但那些都不是真的。

這些媒體從來都不喜歡來問我並引用我的話，因為那會毀了他們的故事。

在此之前，據《華爾街日報》援引知情人士透露，川普「恨屋及烏」，最近幾周表達了對財長姆努欽的不滿。主要是因為財長推薦了鮑威爾擔任聯準會主席，其上任後一直在升息，令股市波動。

知情人士稱，川普曾私下裡打趣地對顧問們說，是否 2016 年時應該任命別人擔任財長，特別提到了摩根大通的 CEO 戴蒙。川普還提到了股市波動，與支持財長的人對話時，他表示：「如果他（姆努欽）這麼好，為何近期市場是這個樣子？」

消息傳出後，戴蒙的發言人拒絕置評。美國白宮發言人 Lindsay Walters 表示，總統川普對財長姆努欽「心存感激」，財長有效地執行着川普的日程安排。總統對聯準會的看法一直很明確，與財長關係也很好，感謝姆努欽為政府利益與美國人民所做的一切。

上述報導稱，川普一直認為股市表現是白宮民調的晴雨表，當他不喜歡一個人時，很容易連帶討厭舉薦者。過去幾周提到鮑威爾時，川普據稱對財長當面表示：「我認為是你告訴我，他（鮑威爾）是個不錯的人選。」 川普擔心升息會損害經濟增長，進而影響他 2020 年連任。

雖然總統的憤怒不一定代表財長會失勢或被撤換，但川普的私下抱怨還是引發了財長支持者的擔憂，畢竟此前國務卿蒂勒森和司法部長塞申斯都是一開始與川普關係不錯，隨後被解聘。11 月的消息指出，美國還正在上演「總統到底要不要解聘商務部長羅斯」的羅生門。

有分析認為，川普對財長的批評不公平。今年第三季企業財報上，聯準會並不是美企高管們的首要擔憂，恰恰是白宮造成的貿易政策不確定性成為影響經濟的要素。小布什時期的財政部官員 Phillip Swagel 表示，全球貿易摩擦是引發近期股市大跌的成因，這不是財長的錯誤。

事實上，鮑威爾執行了葉倫任內定下的既定升息路徑，市場並不為升息感到驚訝。聯準會的職責就是令經濟不要過熱，美國貨幣政策正好被川普力主的減稅與聯邦預算增加給複雜化了。

華爾街見聞曾提到，從今年夏天起，川普一再表達對聯準會升息的不滿，打破了 20 世紀 90 年代以來白宮尊重聯準會獨立性的傳統。10 月在接受《華爾街日報》採訪時，川普透露了可能後悔提名鮑威爾作聯儲主席的想法，對「是否會開除鮑威爾」的表態也較為含糊：

當時川普提到，聯準會是對美國經濟最大的威脅，他認為鮑威爾是在享受升息。當被問到鮑威爾為何會升息時，川普停頓一下後說：「鮑威爾理應是個支持低利率的人，結果發現他不是。」

分析稱，川普與財長的關係較為微妙，可能與其他內閣成員不同。兩人相識多年，擔任公職前經常在紐約的社交場合上碰面，去年川普還參加了財長的婚禮。而華爾街普遍認為姆努欽是川普的堅定支持者，就算私下有不同意見也不會流露到檯面上來，財長還幫忙成功推動了減稅。

有傳聞稱，川普其實考慮過其他人擔任財長一職，特別是摩根大通的戴蒙，但最終選擇了在競選和勝選後的過渡期內對自己更忠誠的姆努欽。有意思的是，戴蒙曾在 9 月表示。自己可以在總統選舉中擊敗川普，結果被川普回敬是個「公開演講能力很差且神經混亂的人」，沒有做總統的資質。

『新聞來源／華爾街見聞』