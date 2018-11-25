原油暴跌還沒完？多頭四散 比2014年大跌時還悲觀

國際油價不到兩個月暴跌 30%，空頭們的情緒也越來越悲觀。

11 月 23 日，ICE 歐洲期貨交易所公布的數據顯示，在截至 11 月 20 日的一周內，投機者所持布蘭特原油的凈多頭部位下滑 15% 至 182569 手合約，創自 2016 年 1 月油價跌破 30 美元以來最低水平。

此外，押注國際基準油的多頭部位下跌 8.6%，空頭部位規模則攀升 6.6%，自九月底以來已經翻了超過三倍。

與此同時，原油期權交易員也變得比 2014 年油價暴跌時來得更為悲觀。他們為未來 12 個月看跌期權支付的溢價已經達到 2013 年彭博社開始編制數據以來的最大值。

油市震盪下行，市場普遍認為這是因為美國原油產量、庫存飆升，疊加川普施壓 OPEC 壓低油價後沙烏地阿拉伯創紀錄產油。另外，美國對伊制裁後又意外為伊朗原油的幾個大買家提供了豁免許可，也是近來攪亂原油市場的因素之一。

《華爾街日報》此前還曾撰文指出，除產量外，全球經濟增長放緩、聯準會升息預期支撐美元走強、地緣政治局勢加劇市場對供應過剩的擔憂等均是油價此輪螺旋式下跌的重要原因。

先從產量上看，美國 EIA 原油庫存連增九周，創 2017 年 3 月份以來最長連增周數。11 月 9 日當周所增加的 1027 萬桶庫存更是創下 2017 年 2 月份以來最大單周增幅。

與此同時，沙烏地阿拉伯能源大臣法利赫稱，今年 11 月，國內產油超過 1070 萬桶 / 日。而 2016 年 11 月，沙烏地阿拉伯在領導 OPEC + 減產之前，國內原油產量曾飆升至 1072 萬桶 / 日的歷史最高位。因此，法利赫的產量確認意味著，沙烏地阿拉伯本月將刷新 2016 年聯合減產前所創的最高紀錄。

10 月以來，OPEC 最大產油國沙烏地阿拉伯因記者 Jamal Khashoggi 之死頻遭國際輿論指責。華爾街見聞此前曾提到，為了換取川普在沙烏地阿拉伯記者被殺案上的庇護，讓出了油價主導權，不得不在原油增產、降低油價上配合美國。

在地緣政治方面，一直希望降低美國民眾能源成本的川普也是精打細算，藉由重啟對伊制裁，暗中達成了自己的目的。

CNBC 此前援引能源分析人士認為，美國對伊朗的制裁威脅其實是將 OPEC + 引入增產的騙局。

在過去幾個月裡，在美國的屢次施壓下，OPEC 與俄羅斯轉變了聯合減產策略，為了彌補制裁伊朗而留下的原油供應缺口而增產。

然而在制裁正式生效後，美國還是為該國最大的幾個客戶——中國大陸、中國台灣地區、印度、韓國、日本、希臘、義大利和土耳其綠燈放行，給予了豁免許可。

這就意味著，OPEC + 所擔憂的原油供應短缺並沒有成為現實，產油國的增產也將市場推向供過於求的境地，進而壓低油價。

本周五，布油在跌破 60 美元關口後，又跌破 59 美元，刷新去年 10 月以來新低，日內跌幅擴大至 6%。美油 WTI 最深跌 8%，跌破 51 美元 / 桶，也刷新 13 個月最低。

據彭博社統計，布油 1 月期貨本周跌 11%，交易量較 100 日均值高出 43%；WTI 1 月期貨本周累跌 9%，是 8 月以來最長連跌紀錄。

市場對供過於求的擔心日益加劇。上述媒體引述分析師指出，除非石油輸出國組織（OPEC）及其有力盟國俄羅斯能在 12 月會面時達成限產協議，否則油市明年仍將處於供應持續過剩的前景。

『新聞來源／華爾街見聞』