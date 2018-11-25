「雷語頻出」俞敏洪 ，「欠錢不還」羅永浩 | 熱門人物盤點

作者 | 李思佳 編輯 | 羅麗娟

剛剛過去的一周，新東方董事長兼總裁俞敏洪因「女性墮落才導致整個國家墮落」的言論遭到了社會各界公知人士一致的口誅筆伐，新東方股價也因此受影響。

同樣在這周，此前被俞敏洪稱「有梟雄」氣質的劉強東也因路透社對明尼蘇達州性侵事件最新細節的曝光重回公眾的視野。

除了上述兩位外，美團網聯合創始人、高級副總裁王慧文在近日接受媒體採訪時，也因為爆料美團收購餓了麼的融資細節火了一把。

錘子手機的 CEO 羅永浩也沒閒着。此前，因為《錘子生死劫》一文與網易科技互掐的羅永浩，近日再遭《證券日報》爆料。一波未平一波又起，短短一周時間裡，羅永浩還接到酷派手機催討欠款的訴狀。

本周，同樣身陷風波的還有 Facebook CEO 馬克 · 扎克伯格。據《紐約時報》此前消息，Facebook 涉嫌與公關公司合作，抹黑蘋果、谷歌等公司。周三 Facebook 承認，僱傭華盛頓的公關公司 Definers Public Affairs 針對 Facebook 的批評者傳播負面報導。

一起來看看本周科技圈熱門人物具體經歷了什麼？

「雷語頻出」俞敏洪

「雷語頻出」似乎已經成為俞敏洪的標籤。今年以來，俞敏洪在多個公開場合語出驚人，他的「青年缺乏道德教育」、「阿里騰訊拼多多賺得都是低級趣味的錢」、「越進名牌大學的學生，精神問題越多」等觀點都飽受外界爭議。

這一次，憑藉「女性墮落才導致整個國家墮落」的言論，俞敏洪再上熱搜。

此微博一經曝光，便遭到張雨綺、六六、羅玉鳳等社會各界公眾人物的回應。

針對俞敏洪關於女性的說法，全國婦聯、北京市婦聯等也紛紛發聲批駁。

隨著俞敏洪被推上風口浪尖，新東方的股價也一度遭遇重挫。

11 月 18 日晚，俞敏洪就此前發出的不當言論公開致歉；兩天後的 11 月 20 日，俞敏洪又專程到全國婦聯機關，向廣大女同胞誠懇道歉。

《中國婦女報》則就俞校長的道歉回應稱：知錯即改，善莫大焉。

「身價暴跌」劉強東

劉強東本周再次身陷輿論漩渦。11 月 22 日，路透社發文披露了關於劉強東在明尼蘇達州性侵女學生的更多細節。文章稱，助理曾試圖在車上讓劉強東和女生分開坐，但被警告「別妨礙我」。此外，上述媒體的文章還表明，女生保留了有劉強東精液的床單作為證據並拒絕中間人調解。針對該報導，劉強東代理律師 Jill Brisbois 表示：「爆料」是極其不準確的，而且明顯有自己的目的。該案的檢察官在一次採訪中稱「劉強東億萬富翁的身份跟案件沒有任何關係」。

自劉強東被曝出性侵醜聞以來，京東股價已經下跌超三分之一。

「幫忙抬價」王慧文

近日，美團網聯合創始人、高級副總裁王慧文在接受 36 氪採訪時透露了阿里巴巴集團收購餓了麼的部分細節。據王慧文描述，當初餓了麼想轉賣的時候確實找過美團，「阿里當時給他們開 70 億美金，餓了麼來找我們，我們開價 90 億美金，餓了麼拿着我們的報價又去找阿里，最後阿里給他們的成交價 95 億美金」。王慧文表示。

早在今年 2 月，就有媒體曝出阿里巴巴將收購餓了麼。在此之前，餓了麼曾與美團短暫接觸，就收購的可能性進行洽談。有知情人士向《財經》透露，阿里巴巴在餓了麼董事會有一票否決權（股份 32.94%），除非美團點評給出足以有說服力的價格，（否則）阿里可能不會通過。

在王慧文看來，餓了麼還是值 90 億美金的。但在阿里給了新的報價後，美團並沒有繼續加價，問及原因，王慧文稱：「怕真的成交了」。

「欠錢不還」羅永浩

繼與《證券日報》就拖欠員工薪資、裁員等事件互懟之後，錘子科技創始人羅永浩再陷負面新聞：被曝欠債酷派手機。

據第一財經此前的消息，酷派旗下子公司東莞宇龍通信科技有限公司近日已向深圳法院提起訴訟，狀告北京錘子數碼科技有限公司「欠錢不還」。酷派相關負責人表示，錘子方面與酷派此前簽訂了一份交易合約，主要內容是錘子向酷派採購一些手機零部件，涉及金額約 1000 多萬，但貨物交付後，還有近四五百萬的貨款沒有付清。

隨後，羅永浩在微博上回應稱，與宇龍的確存在合約關係，但「由於宇龍當時負責這件事的幾位陸續離職，以及期間錘子科技法務部人事變動，導致這件事被耽擱了」，他補充表示「這是我們的責任」，稱正在和宇龍協商解決。

扎克伯格：或將再面臨審查

Facebook 聘請「黑公關」事件又有新進展。上周，《紐約時報》就 Facebook 與公關公司 DifinersPublic Affairs 在此前的合作中，抹黑蘋果的行為予以報導。Facebook 發言人隨後在一份聲明中否認了這一指責。

扎克伯格近日在接受 CNN 採訪中表示，他不贊成受聘請的公關公司對支持自由主義事業的索羅斯採取的做法。他對索羅斯受到公關公司的攻擊感到不悅。

隨後，情況出現反轉。感恩節前夜，Facebook 承認僱傭華盛頓的公關公司 Definers Public Affairs 針對其批評者傳播負面報導，其中受影響的包括著名慈善家喬治 · 索羅斯。Facebook 通訊和政策主管艾略特 · 施拉格在周三發布的一份備忘錄中稱，他負責僱傭了該公關公司，並且藉此保護公司形象，並針對公開批評 Facebook 的知名人士發起調查。在備忘錄發布之前，施拉格已決定辭職。

目前，喬治 · 索羅斯旗下的「開放社會基金會」（Open Society Foundations）正呼籲美國議員對社交網路巨頭 Facebook 展開審查。

『新聞來源／華爾街見聞』