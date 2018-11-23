【華冠投顧】賴昇楷：區間低量震盪近尾端 是龍是蛇下周見真章

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

美股休市、亞股走跌、陸股跳水，今日台股在外部利空與選舉在即的雙重壓力下再測週三低點附近，大盤 - 47 點，OTC 指數 - 0.83%。

今日盤面比較不好的是國際盤偏弱帶動避險需求增加，期貨價差出現明顯轉弱現象，比較好的則是大盤委賣張數經過連日來的震盪而漸漸消化，正常而言只要今晚美股沒有重大利空，下週賣壓將會降到低檔水準（怕抱股過選舉的都賣光了），有利多方反擊，不過需待大盤重上月線，才可視為多方正式奪回短線主控權。

＜操作策略＞

大盤未脫離低量壓縮格局，強勢股輪動快速，因此近期的操作主要採取「密集安打」策略，挑選「量極縮守支撐」的時機上車，一旦放量急漲時便作調節，例如昨天的《（魔法王子）3504 揚明光》就是在漲停打開後獲利調節。

後市若大盤重上月線，操作上可調高持股部位以及拉長持股時間，多方防守點則看 10/31 長紅棒低點（9588 點）。

＜強弱勢股＞

太陽能高效電池報價上揚，今日太陽能族群《6244 茂迪》、《3519 綠能》、《3686 達能》攻漲停，《4934 太極》、《3576 新日光》、《2406 國碩》... 大漲，為今日最強族群。

昨日強勢的光學族群在類股輪動快速之下反成今日的弱勢股，《6209 今國光》、《4976 佳凌》、《3406 玉晶光》... 急速回跌。軟板族群受《6153 嘉聯益》破底拖累，《2402 毅嘉》、《6269 台郡》... 隨之走弱。

＜被動元件族群＞

市場傳出《2492 華新科》明年首季 MLCC 及晶片電阻 (R-Chip) 報價將有兩成以內的跌幅，被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》今日繼續回檔，不過《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》仍守在頸線附近進行量縮震盪，價量配合尚屬穩健，比較弱勢的還是龍頭《2327 國巨》，今日小幅失守月線。

由於外資感恩節休假，為防外資對被動元件族群的利空反應無法充分展現在走勢上，因此有待下週一繼續觀察，若在利空下依舊守住支撐，便可再度留意切入時機。也歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，即時掌握盤中分析與個股看法。

＜王子復仇記 II＞

上個月底美股暴跌破底，正好藉由美股利空對個股進行壓力測試，所謂「疾風知勁草」，反而容易篩選出具備強勢股 DNA 之標的，而據此分享的「多方口袋名單」，隨後也紛紛創波段新高甚至大漲。上週三 (11/14) 美股再度大跌，如法炮製選出的標的，同樣具備強勢表現。

這幾天台股又遇內憂外患，但機會同時再度降臨，經得起 "疾風" 考驗的《勁草》紛紛出現，新一輪強勢股名單～「王子復仇記 II」正式出爐，在利空罩頂的當下，正是「拉回吃到飽」的絕佳布局時機，千萬別錯過囉。索取連結 : https://reurl.cc/Q6Lq9

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