【豐銀投顧】選舉結果不足為懼 中美關係才是重點

◆盤勢分析

今天是是投票前一天最後交易日，可以猜的到的是成交量必然萎縮，今天果然也只有 766 億元，這種水準根本和過去的週六補班日沒兩樣。不過今天的量縮除了外資放感恩節假期以外，主要本國的投資人還是選在前觀望。台灣的投資人很奇怪，或許說台灣也真的很奇怪。2004 年總統大選、2010 年縣市長大選，都發生過槍擊案，但對選情是不是真的有影響，也沒法統計。搞到每次選舉大家都緊張兮兮的，除非是一面倒局面，否則緊繃的選情總是會讓人擔心有沒有「奧步」。都什麼時代了？有那麼容易操弄嗎？好在明天就投票了，下週起交易量和市場氣氛預計會漸漸回溫，加上 11/29 摩台指結算、11/30 MSCI 季度調整盤後生效，都能帶動台股不至於像現在的一灘死水。

選舉到底會不會讓台股大漲或大跌？這根本是一個假命題。影響台股最大的那隻手，向來都是外資。而外資看台灣，看的是未來產業的發展，其實台灣是民主國家，不會太過動亂，試想，台積電會因為誰執政品質就有差異嗎？而這幾天又一直有一種聲音，說是大選之前政府都有護盤，選完後就會不護盤然後導致台股崩盤。這個說法又更是胡說八道！打開這幾天的台股、韓股、陸股、港股的 k 線，不都長的一樣嗎？難道其他國家也會關心我們的縣市長大選？所以，不要再道聽塗說了，台灣是國際社會的一份子，再怎麼漲跌，都是跟著世界一起走的。

現在台灣投資人真正該注意的，是川習會可能無法如期在 G20 大會中會面，這也意味著雙方毫無共識可言。其實這是雙方最後的機會了，若不能達成協議，美國恐怕將啟動冷戰。到時候世界的局勢可能又會有變化，這才是我們該關心的！最後祝大家週末愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師