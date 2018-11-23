【華冠投顧】選情即將明朗化，一切回歸基本面。 續鎖定2498宏達電！

◆ 總體基本、消息面分析：

在九合一大選之前的此刻，市場持觀望態度，這皆屬常態；下週一，在整體情況明朗化之後，將再度回歸基本面。接下來下周焦點，11 月底，在阿根廷舉行的 G20 高峰會，傳中國國家主席習近平與美國總統川普將會面。市場預期此次「川習會」對目前持續越演越烈的中、美貿易問題，或將帶來一絲曙光。

12 加權，目前仍處於空方主控局面之中，若要再度翻多，則上方 9768-9807 之反壓區，必須有效的站上！站上之後，上攻續航力將可望增強。目前暫觀測下方 9580-9520 支撐區之力道如何？

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：看多！本益比僅 4.15 倍，該股目前處於短期回檔架構當中，目前已接近下方初步滿足區，下周一可望再度往上持續走升。 在中、美貿易戰利空壓抑之下，被動元件產業後續營運狀況仍具疑慮，但歷經了 4 個月的回挫，股價已經充分的反應了利空消息，目前配合技術面觀之，後市上檔空間仍寬廣。

2498 宏達電：看多！本益比僅 5.27 倍，股價淨值比 0.7 倍，股價被嚴重低估。今年第 4 季起將發表多款消費新品，如智慧新機、VR 系列產品等等；加上，明年 CES 展之題材刺激，後市看好。技術面觀之，短期仍具彈升空間，可留意下方回檔滿足區，見下圖。

2330 台積電：看多！依據長線角度觀之，下方大滿足區已觸抵，隨時具大幅彈升之機。在台灣九合一大選之後，盤勢將回歸基本面，加上，年底耶誕假期消費旺季帶動之下，台股將再度進入多市架構當中，此時，大型權值股將有上揚之機。

3008 大立光：看多！依技術面觀之，目前於低位區，有一舉向上突破頸線 3520-3606 反壓區之氣勢！

6505 台塑化：看多！受油價走弱影響股價持續下盪，但技術面已來到下方初步滿足區，該股未來具有回升之契機。先觀測上方之反壓區 120.5-123.0 之區間，此區若被站上，則上攻續航力增。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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