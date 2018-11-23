【華冠投顧】武傑電台:選舉前夕!有人押寶!有人落跑!選後怎麼看呢?(內文與你分享!)

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、2314 台揚、3661 世芯 KY、2442 新美齊、2327 國巨。

台股盤勢分析:

九合一大選

大選前夕，台北股市早盤上漲 + 15 點開出，但是市場觀望氣氛濃厚，預估量能一度不足六百億；中盤過後，指數低檔震盪，終場下跌 - 47 點作收，收在 9667 點，成交量 768 億。

選前二個交易日，雖然法人已經提前退場；指數明顯呈現『量縮震盪』。但是在選舉的不確定因素下，短線的獲利賣壓確實明顯放大。目前從籌碼面來看，雖然台股的萬點之路走的辛苦；但是台股在美股股災及選前觀望的氣氛下，整體的表現還是算亮眼。期貨、選擇權部份也是相對偏多；因此，展望下周，短線在消息面主導下，我們就不過度預期。等待『九合一大選』後，台灣內部的不確定因素消退後，我們依舊樂望看待『內資偉大』的行情。

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1795 美時、6244 茂迪、3535 晶彩科、3576 新日光、3016 嘉晶、6477 安集… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3081 聯亞、3443 創意、4976 佳凌、2425 承啟、4947 昂寶 KY… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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