創投概念股回調 上證指數跌2.5% 失守2600點

大陸股市今 (23 日) 全天走勢低迷，早盤開低之後，就一路下行，近期強勢的創投概念股全線回調，類股普遍下挫。上證指數收盤大跌 2.5%，失守 2600 關卡，報 2579.48 點。深成指數跌幅更達 3.26%，收報 7636.70 點。

近期火熱的創投概念股，今天全面大幅回調，多達 30 檔相關個股跌停。本週累計，上證指數跌 3.72%，深成指數跌 5.28%，創業板指數跌 6.74%。

消息面上，中國國務院《關於支持自由貿易試驗區深化改革創新若干措施的通知》正式發布，正值天津自貿區建設五週年，深化改革提高通關便利程度，利好進出口貿易，使今天天津自貿區逆市拉升，成為全天跌勢中少有的亮點。

分析師指出，消息面上還有很多不確定性，下週可能還有變化，所以主力資金選擇撤離避險。

巨豐投顧認為，金融股是推動本來反彈的最主要力量，而殼資源、創投等題材股則是反彈的受益者。但在連續炒作的資源股和創投概念逐步退潮之後，場需要新的領漲龍頭，方能把反彈行情延續下去，建議投資者繼續關注流動性充沛的超跌低價股。

中原證券認為，上證指數自 10 月 19 日探底 2449 點以來，主要靠政策面提振展開反彈走勢，最近已基本消化了利好政策的效應，市場短線處於蓄勢震盪階段。預計經過充分的蓄勢，以及政策面新的利好預期充分積累之後，後市有望再度展開新的反彈走勢。預計目前股指繼續構築階段性底部的可能性較大。

華鑫證券指出，從目前位置來看，金融板塊空間優勢已經消失，且短期又存在有調整預期，所以指數想要再次有所突破，還需要依靠新的熱點板塊出現。此外，從成交量角度，兩市成交量已連續數日大幅萎縮，也反映出當下投資者的迷茫和對短期行情謹慎的態度。