陸股冒出新泡沫 熊市廢墟中瘋狂追捧科技概念股

中國股市今年六月以來宣告進入熊市，不過在中國國家主席習近期有意打造陸版「那斯達克」後，投機客似乎已經找到了股災過後廢墟中的黃金。

習近平 11 月 5 日宣布，將在上海證交所成立科創板並試點註冊制，市場解讀陸版「那斯達克」成立後，政策將扶持新興產業，上海科技概念股聞風大漲，尤其是高科技園區股漲勢更是飆悍。

市北高新 (600604-CN) 雖然目前還在損益兩平之間徘徊，但受到「科創板」題材的激勵，已連續拉出 12 根漲停板，今天雖打開漲停板，但仍力守紅盤之上，近期漲勢之飆，讓市北高新對投資人發出警告，近期股價走勢偏離基本面，並提示高風險。

市北高新股價受到創新板題材帶動，一口氣連飆 12 根漲停板。(來源：Bloomberg)

魯信創投 (600783-CN) 在同一期間漲幅高達 122%，股價整整翻了一倍；上海張江高科技園區開發漲幅 73%，北京和天津的高科技園區開發商的漲幅也超過 35%。

中國證券駐上海分析師張剛表示，目前對於「科創板」的政策細節都還未公布，個股飆漲，純粹都只是相關題材的概念發酵。

陸股向來以散戶交易居多，靠著模糊政策概念發酵而大漲的股票，所在多有，例如：2013 年的上海自由貿易區概念股及去年的雄安新區概念股。

上海旭方投資管理合夥人王晨表示，在高科技概念高漲下，投資人正在狂買所有相關概念股，恐怕很容易在高檔接到最後一棒。