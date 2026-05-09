鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過21.16億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格80,436美元，24小時漲跌幅+1.02%；以太幣(ETH)現報價格2,316.78美元，24小時漲跌幅+1.71%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達21.16億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.89億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.58億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。
24小時跌幅：數位代幣(ICP)24小時跌幅31%；Starknet Token(STRK)24小時跌幅22.1%；Dymension(DYM)24小時跌幅21%。
近一週漲幅：NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅19.4%；本體鏈網(ONT)近一週漲幅9.11%；恩金幣(ENJ)近一週漲幅7.99%。
近一週跌幅：Notcoin(NOT)近一週跌幅71%；大零幣(ZEC)近一週跌幅57.2%；數位代幣(ICP)近一週跌幅52.3%。
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