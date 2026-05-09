鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過21.16億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-05-09 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：數位代幣(ICP)24小時跌幅31%；Starknet Token(STRK)24小時跌幅22.1%；Dymension(DYM)24小時跌幅21%。

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近一週漲幅：NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅19.4%；本體鏈網(ONT)近一週漲幅9.11%；恩金幣(ENJ)近一週漲幅7.99%。