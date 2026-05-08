鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過19.92億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-05-08 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：JITO(JTO)24小時跌幅39.1%；Starknet Token(STRK)24小時跌幅28.7%；UTK(UTK)24小時跌幅16.9%。

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近一週漲幅：NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅25.4%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅17.2%；本體鏈網(ONT)近一週漲幅13.1%。