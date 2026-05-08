鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過19.92億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格79,980.31美元，24小時漲跌幅-1.49%；以太幣(ETH)現報價格2,289.23美元，24小時漲跌幅-1.99%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達19.92億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達14.05億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.12億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。
24小時跌幅：JITO(JTO)24小時跌幅39.1%；Starknet Token(STRK)24小時跌幅28.7%；UTK(UTK)24小時跌幅16.9%。
近一週漲幅：NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅25.4%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅17.2%；本體鏈網(ONT)近一週漲幅13.1%。
近一週跌幅：大零幣(ZEC)近一週跌幅44.6%；Notcoin(NOT)近一週跌幅43.7%；數位代幣(ICP)近一週跌幅38.5%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過18.89億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過21.62億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過23.34億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 「富爸爸」作者：嬰兒潮逢退休危機 應將比特幣與以太幣視為「生存基石」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇