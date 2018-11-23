SM、ABS第四季報價承壓 法人估國喬EPS降至0.34元

ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)需求轉弱，利差由第二季 317 美元，降至第三季 123 美元，惟 SM(苯乙烯)利差尚佳，由第二季 186 美元墊高 194 美元，國喬 (1312) 第三季營業利益增至 9.33 億元，稅後淨利 9.49 億元，每股盈餘 1.09 元，惟 ABS、SM 第四季價格走跌，法人推估，單季每股盈餘降至 0.34 元左右。ABS 報價由去年第四季 2000-2200 美元，逐季走跌，影響到國喬轉投資鎮江奇美第三季收益認列，但 SM 報價、利差仍佳支撐下，累計前三季稅後淨利 27.25 億元，年增率 23.58%，每股盈餘 3 元。



受到油價走跌，第四季 SM、ABS 報價承壓，法人推估，利差受到壓縮，稅後淨利降至 3.14 億元，每股盈餘約 0.34 元，全年稅後淨利 30.4 億元，每股盈餘 3.28 元。



中國今年 SM 新增產能約 76 萬噸，例如青島鹼業 50 萬噸、昊源 26 萬噸，明年新增 8 萬噸，原定投產惠州殼牌 70 萬噸、中信國安 20 萬噸等新產能都有延後跡象，就今、明年新增產能來看，SM 仍是供應偏緊。