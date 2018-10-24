原料上揚 ABS報價回挫 利差壓縮至250美元 法人估國喬Q3 EPS 0.6元

中美貿易爭端，油價回檔壓力，讓下游觀望，而原料苯、SM(苯乙烯)回跌，ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)報價回挫到 1750 美元，抑壓 ABS 族群國喬 (1312)、台化(1326) 利差，法人推估，國喬第三季每股盈餘約 0.6 元左右。第三季以來，亞洲 ABS 由 1900-2000 美元高檔，回跌到近期 1750 美元，反觀主要原料 AN(丙烯腈)報價上漲一成，而丁二烯、SM 相對有撐，呈現小漲的格局，ABS 的利差第二季 430 美元，降到 250 美元左右。



反映 ABS 報價回挫，國喬 9 月營收降至 20.75 億元，表現不若 7、8 月 23 億元來得佳，第三季營收約 67.4 億元，法人預期，單季每股盈餘約 0.6 元。



上半年國喬 SM、ABS 兩大主力產品利差表現突出，合計上半稅後淨利 17.76 億元，年增率 81%，每股稅後盈餘 1.96 元，儘管下半年 ABS 產品表現不如上半年，全年每股盈餘具有挑戰 3 元的實力。