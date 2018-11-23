富邦金擬與廈門銀行簽署MOU 市場疑與出售香港子行、持股廈門銀有關

富邦金 (2881) 於 22 日晚間公告重大訊息，說明香港子行贖回和廈門銀行簽署兩案，預料在前 10 月稅後淨利及每股盈餘創 2016 年以來同期新高後，將是 26 日法說會說明重點之一。花旗集團最早曾於 2017 年 4 月指出，富邦金有意拋售香港子行，金管會主委顧立雄對此曾表達尊重規劃，並表示香港子行投資廈門銀行股權應改由富邦金直接投資，優先走完程序，才能提出申請。



富邦金昨晚發布重訊，董事會決議通過香港子行全額贖回 1.93 億美元非累計後償證券，並宣布擬與廈門銀行簽署備忘錄，此舉讓外界好奇是否和出售香港子行、直接持有廈門銀行有關。



另外，純網銀申請籌設起跑日前，富邦金於 12 日發布重訊，宣布投入 LINE Bank 純網銀籌備，計畫持股 25.1%，預料也是會中的說明重點。



根據富邦金自結，10 月稅後淨利 21.59 億元，累計前 10 月稅後淨利 524.79 億元，年增 10%，每股盈餘 4.98 元，雙創 2016 年以來同期新高。