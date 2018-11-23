選舉加持業績 台灣高鐵股價逆勢收紅 展商機推買車票送住宿

「2018 台北國際旅展」今 (23) 日上午熱鬧登場，台灣高鐵 (2633) 此次推出多條「高鐵假期」超值旅遊產品，此次，高鐵攤位是高鐵參展以來面積最大的一次，整體設計以「搭高鐵．遊台灣」為主題，跨走道的特殊造型佈置，加上持續播放各地特色景點的移動透明屏，以及可拍照留念互動遊戲屏，讓參觀民眾體驗「搭高鐵．遊台灣」的樂趣。由於明 (24) 日舉行選舉，不少民眾將返鄉投票，高鐵從今日下班後至 25 日晚間出現一票難求，加上 12 月有聖誕節及跨年連假加持，法人預估將有利第四季業績增溫。而高鐵今日股價收在 31.85 元，逆勢上漲 0.15 元。台灣高鐵此次推出包含「買車票送住宿」、「五星級飯店免費升等套房」、「假日不加價」、「旅展限定版一日豐富行」等優惠方案。而台灣高鐵配合交通部觀光局於 11 月 1 日起至 12 月 31 日推出的「前進宜花東，高屏暖冬遊」措施，現正推出高鐵「暖冬遊補助專案」，每房可再享政府補助最高達 2500 元。



台灣高鐵自 2007 年通車營運以來，迄今旅運已超過 5 億人次旅客；而台灣高鐵昨 (22) 日起首度進行的車票改版，新版磁票特別將票面上的重要乘車資訊字體放大，並調整欄位配置，同時將磁票底色由橘色改為白色，方便旅客閱讀。



台灣高鐵 10 月營業利益 15.33 億元，營益率 41.20%，稅前盈餘 5.4 億元；累積今年前 10 月稅前獲利 61.9 億元，每股稅前盈餘 1.1 元。