說到避險，要買公債還是黃金？

近期市場波動正常化，已經讓許多投資人提高避險意識，因此平台收到許多關於避險資產的提問。講到避險資產，你會買黃金還是債券呢？什麼邏輯可以幫助投資人判斷買進這兩類資產的時間點？本文帶你一探究竟。

1. 黃金買在實質利率（利率下降、通膨上升）下降時

黃金除了是避險資產外，也是常見的抗通膨工具，價格不會受到央行印鈔票而貶值。然而，持有黃金的成本是損失孳息，利率走高代表持有黃金的機會成本上升。因此實質利率的走勢（名目利率減去通貨膨脹）是可以用來判斷黃金價格趨勢的好依據，當實質利率降低時，通常黃金價格會上漲，反之亦然。

2017 年以來美國實質利率大約在 0.3% 左右震盪，然而黃金價格卻大幅下修（年初至今下跌約 10%），代表黃金有可能已經超跌，有賺取價差的機會。

黃金價格超貶，有價差空間



資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2018/9/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 避險債券買在景氣末期（停止升息）

當市場波動加大，避險部位對於投資人就越重要，隨著近期主要聯準會官員放緩鷹派態度，以及油價下滑削弱對通膨的預期，市場對未來升息幅度的預期下降，公債因此再下跌的空間有限。市場仍對明年發債量將上升有所疑慮（加上聯準會每月縮表的金額），而這點從下圖可以看出，過去在美國公債發債量上升時，債券價格都有所表現，即使在 2009 年發債量大幅上升，公債年度僅下跌 3%。但在股市大幅修正時，公債卻發揮了非常好的避險效果。

過去債券發行量上升時，美債價格依舊有支撐



資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2018/11/21。黃色柱狀為預估值。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 黃金、債券，哪個更抗震？

下表是兩類資產在過去股市大跌時的表現，雖然兩類資產在停止升息後 6 至 12 個月的表現差不多，但可以發現黃金主要的報酬率是來自於 2007 年的表現，而原因最主要來自物價年增率自 2007 年 8 月從 2.0% 升高到 2008 年 8 月的 5.4%。扣除掉 2007 年的表現後，黃金在停止升息後 6、12 個月的報酬率剩下 - 2.7%、2.8%。因此，對於想要精挑細選避險資產的投資人來說，持有美國公債是較好的選擇。

避險資產停止升息前後，公債表現較好





資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，期間 1988/11-2018/10。美國公債採美銀美林美國公債指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

想要避險主要靠公債，黃金則可以用來抗通膨

黃金或是債券，對於抵禦市場震盪都有一定的功用，只是除了避險情緒的影響，黃金還額外受到通貨膨脹預期影響。對於單純想要緩衝市場衝擊的投資人，建議仍以公債為主，黃金則是可以少量布局以賺取價差。常見的黃金基金多以持有開採黃金的公司為主（與黃金現價的關聯性為 0.53），且黃金公司基金通常漲跌也比金價幅度更大，因此波動會較大。

鉅亨精選基金

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