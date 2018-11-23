【統一投信】尖牙股大跌後 總能再創新高

美國科技股近月來跌勢不斷，尤其是尖牙股遭到了踩踏行情。根據彭博資訊統計，FANG + 指數過去幾次大跌逾 15% 之後的一個月、三個月，至少會有 8% 至 27% 的漲幅，而且股價還能再創新高，這波的下跌，從 6 月 20 日高點計算至 11 月 20 日低點，跌幅已逾 2 成，且其本益比已經低於美股標普 500 資訊科技指數歷史平均本益比，就股價評價而言，不僅無泡沫之虞，甚至有超跌之現象。

統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，FAANG 這些位於科技產業創新發展前端的龍頭公司，各自擁有其獨特的前景與龐大的市場，而且未來的營收成長動能主要皆來自於領先的技術與時時創新的軟體服務，即便在未來景氣放緩階段，相較其他以硬體設備為主的科技公司，受到的影響程度相對是比較小的。

袁永騰指出，從公司營運獲利成長與股價評價來看，FANG + 指數當前本益比持續下滑來到 39 倍，低於美股標普 500 資訊科技指數歷史平均的 41 倍，也絕非過去 2000 年網路泡沫時代股價一路上揚但公司營運無法跟上，本益比一路走高逾 80 倍的情況，就 FANG + 指數成份股的評價及未來成長性而言，現階段並沒有泡沬化的現象，且評價處於長期的低檔。

針對整體科技產業的庫存調整疑慮，袁永騰表示，FAANG 這類型的尖牙股，都是「輕資產」類型的公司，營運重心是提供服務，而且手上都握有大筆的現金，同時多屬於高毛利率公司，一般硬體廠商面臨的存貨調整問題，對此類公司影響並不大，值得留意的是，從彭博統計的華爾街分析師對尖牙股的評等來看，建議買進與持有評等的比率占比相當高，顯示市場悲觀情緒與法人投資機構的投資評價並不相當。

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