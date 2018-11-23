頂尖資管公司押注台積電 清空三星持股

《彭博社》報導，資產管理公司天立投資 (Columbia Threadneedle Investments) 的基金經理改變對晶片行業的賭注，他選擇出售南韓三星電子 (005930-KR) 全部的股份，但同一時間，該基金仍續持台積電 (2330-TW)。



天立投資的基金經理 Dave Dudding 負責監管 4850 億美元的資產，過去三年中，他所管理的基金表現優於 87% 的同行。他指出，他選擇持有台積電的股份，主因台積電半導體業務波動性比三星電子來的低。



Dudding 表示，三星電子是間很好的公司，但它有點不穩定，因此該基金稍微偏愛台積電與其穩定的業務。他的基金選股策略為在全球挑選約 40 隻股票，這些標的通常具有可持續性、高回報、低負債水平、穩定收益和具有競爭優勢的商業模式。

雖然 Dudding 拒絕透露他全數售出三星電子股份的時間點，但彭博編制的數據顯示，截至 7 月底，該基金仍持有三星與台積電的股份。目前，該基金經理未持有任何韓國公司股票，但他不排除在估值具吸引性之下，再度購買三星電子股票。

由於投資者擔憂記憶體晶片產業的超級週期已近尾聲，該產業核心產品 DRAM 和 NAND 快閃記憶體的平均售價皆下滑。截至 11 月 22 日，三星電子今年股價已重挫 17%，台積電未生產 DRAM 和 NAND 快閃記憶體，今年股價僅下跌 4.6%。

三星電子 (白) 台積電 (藍) 的股價走勢圖

台積電的主要營收來自晶圓代工，並為客戶提供客製化服務，台積電為蘋果 iPhone 處理器的獨家製造商。IC Insights 的數據顯示，台積電的晶圓代工市占超過 50%，三星的市占約為 5%。



韓國 HDC 資產管理公司的基金顧問 Yoon Joon-won 表示，市場在爭論 DRAM 晶片的價格是否已達頂峰，因此三星的股價出現波動情況，台積電相對不受此爭辯影響，而在晶圓代工業務中，台積電擁有的客戶數量確實超過三星。



花旗集團在本週報告中指出，台積電的晶圓出貨量，將在 2019 年的前 3 個月增加，營收將因此增加。花旗表示，Android 處理器和基頻處理器晶片組的需求，可以抵消蘋果 iPhone 銷售疲弱所帶來的影響。